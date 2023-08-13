Lottie Moss arkadaşının düğününde evli isimle birlikte mi oldu? Şoke eden iddia

Kate Moss'un, babasının ikinci evliliğinden dünyaya gelen kardeşi Lottie Moss son dönemde adından sıkça söz ettiren bir isim. Onlyfans'ta çıplak pozlarını satan ve Instagram'da da erotizm sınırlarını zorlayan model hakkında bomba bir iddia gündeme geldi.

İddiaya göre; Lottie Moss, Jamie Laing'in düğününde evli eski Made in Chelsea yıldızı Spencer Matthews ile cinsel ilişkiye girdi.

Lottie Moss iddialar sonrası, 35 yaşındaki Spencer ile 'parti yaptığını' kabul etti, ancak onunla birlikte olduğunu reddetti.

25 yaşındaki Lottie, The Sun's Fabulous dergisine verdiği demeçte, Spencer'ın 'harika bir adam' olmasına rağmen tek yaptıklarının birbirleriyle parti yapmak olduğunu söyleyerek 'yuva yıkan biri' olduğu yönündeki iddiaları reddetti.



