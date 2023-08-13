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Lottie Moss arkadaşının düğününde evli isimle birlikte mi oldu? Şoke eden iddia

13.08.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans modeli Lottie Moss, Jamie Laing'in düğününde evli eski Made in Chelsea yıldızı Spencer Matthews ile cinsel ilişkiye girdiği iddialarını yalanladı.

Kate Moss'un, babasının ikinci evliliğinden dünyaya gelen kardeşi Lottie Moss son dönemde adından sıkça söz ettiren bir isim. Onlyfans'ta çıplak pozlarını satan ve Instagram'da da erotizm sınırlarını zorlayan model hakkında bomba bir iddia gündeme geldi.

İddiaya göre; Lottie Moss, Jamie Laing'in düğününde evli eski Made in Chelsea yıldızı Spencer Matthews ile cinsel ilişkiye girdi.

Ekran Alıntısı

Lottie Moss iddialar sonrası, 35 yaşındaki Spencer ile 'parti yaptığını' kabul etti, ancak onunla birlikte olduğunu reddetti.

Güzel oyuncunun o paylaşımını görünce... Güzel oyuncunun o paylaşımını görünce...

25 yaşındaki Lottie, The Sun's Fabulous dergisine verdiği demeçte, Spencer'ın 'harika bir adam' olmasına rağmen tek yaptıklarının birbirleriyle parti yapmak olduğunu söyleyerek 'yuva yıkan biri' olduğu yönündeki iddiaları reddetti.


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