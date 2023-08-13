Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Serenay Sarıkaya'nın paylaşımını görünce...

Aile dizisiyle ekranlarda olan Serenay Sarıkaya, "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinde de başrolu oynayacak. Serenay Sarıkaya dizide, boşanma davaları üstünde çalışan bir hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek.

Metin Akdülger'in Ömer karakteriyle dahil olduğu dizinin çekimleri sürerken güzel oyuncu Bolu'ya gitti.

Çekimler için Bolu'dan paylaşım yapan Sarıkaya'yı gören belediye başkanı Tanju Özcan ise dayanamadı.

Özcan güzel oyuncunun "Bolu'yu seviyorum" notlu fotoğrafını paylaşarak "Dizi çekimleri için Bolu’da bulunan Serenay Sarıkaya hanımefendinin ‘BOLU’YU SEVİYORUM’ paylaşımı bizleri mutlu etti. Bolu halkının temsilcisi olarak kendisini Bolu Belediye Başkanlığı’na davet ediyorum. Çayımız, kahvemiz, gazozumuz meşhurdur" dedi.