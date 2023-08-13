MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Serenay Sarıkaya'nın paylaşımını görünce...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Serenay Sarıkaya'nın paylaşımını görünce...

13.08.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix için çekilen "Kimler Geldi Kimler Geçti" adlı dizide bir avukatı canlandıracak olan Serenay Sarıkaya çekimler için Bolu'ya gitti. Bolu paylaşımı yapan Sarıkaya'yı gören belediye başkanı Tanju Özcan bakın ne dedi.

Aile dizisiyle ekranlarda olan Serenay Sarıkaya, "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinde de başrolu oynayacak. Serenay Sarıkaya dizide, boşanma davaları üstünde çalışan bir hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek.

Metin Akdülger'in Ömer karakteriyle dahil olduğu dizinin çekimleri sürerken güzel oyuncu Bolu'ya gitti.

Çekimler için Bolu'dan paylaşım yapan Sarıkaya'yı gören belediye başkanı Tanju Özcan ise dayanamadı.

Ekran Alıntısı

Özcan güzel oyuncunun "Bolu'yu seviyorum" notlu fotoğrafını paylaşarak "Dizi çekimleri için Bolu’da bulunan Serenay Sarıkaya hanımefendinin ‘BOLU’YU SEVİYORUM’ paylaşımı bizleri mutlu etti. Bolu halkının temsilcisi olarak kendisini Bolu Belediye Başkanlığı’na davet ediyorum. Çayımız, kahvemiz, gazozumuz meşhurdur" dedi.

İkiz kızları kocaman oldu! Tatilden paylaştı İkiz kızları kocaman oldu! Tatilden paylaştı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Süper Lig' paylaşımı! Sere serpe şezlonga uzanıp...'Süper Lig' paylaşımı! Sere serpe şezlonga uzanıp...
"Havuçlu Anne" pozu! Görenler "Benzer kalan tek şey havuç" dedi"Havuçlu Anne" pozu! Görenler "Benzer kalan tek şey havuç" dedi
Fiziğini sergiledi! Mayosunda göğüs pedi olmayınca...Fiziğini sergiledi! Mayosunda göğüs pedi olmayınca...
Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Hukuk ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Günün Videosu

Örümcek adam gibi araçların üzerinden atladı, ortalığı birbirine kattı
Örümcek adam gibi araçların üzerinden atladı, ortalığı birbirine kattı
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.