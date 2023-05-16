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Lottie Moss ayna karşısında ceket denedi! İçine hiçbir şey giymedi

16.05.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çıplak vücut görülmeli ve eğlenilmeli" diyen model Lottie Moss sosyal medya pozlarına devam ediyor. Kate Moss'un üvey kardeşi genç model bu sefer de ceket denerken paylaştı ve sütyensiz haliyle dikkat çekti.

Lottie Moss ayna karşısında ceket denedi! İçine hiçbir şey giymedi

Kate Moss'un küçük kız kardeşi model Lottie Moss her hareketiyle olay olmaya devam ediyor.

"Çıplak vücut görülmeli ve eğlenilmeli" diyen model Lottie Moss her hareketiyle olay oluyor. "Göğüsler en iyisidir" diyerek üstsüz pozlarını da paylaşan model bu konuda her zaman oldukça cesur.

Model son olarak aynı karşısında kıyafet denediği anları paylaştı. Lottie Moss ceketin içine hiçbir şey giymeyerek göğüslerini sergilemekten çekinmedi.

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Moss ve ablası arasındaki sorunlar da sık sık gündeme geliyor. Müstehcen pozları ailesini rahatsız eden model "Kız kardeşim Kate'in ünlü olduğunu biliyordum ve büyürken, en havalı olduğunu düşünerek onu idolleştirdim. Yine de ondan hiçbir zaman fazla sevgi veya ilgi görmedim, bu beni her zaman üzdü" açıklamasıyla geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

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Lottie Moss

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