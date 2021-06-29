Lottie Moss, rotayı TikTok’a çevirdi! Seksi videosu damga vurdu

Geçtiğimiz aylarda yetişkin içeriklerinin üretildiği Glow ve OnlyFans platformlarına üye olarak müstehcen fotoğraf ve videolarını satışa çıkaran Lottie Moss, bu sefer TikTok videolarına ağırlık vermeye başladı. Geçtiğimiz mart ayında açtığı TikTok hesabını çok sık kullanmayan model, son günlerde peş peşe video paylaşmaya başladı.

23 yaşındaki model son olarak çıktığı Yunanistan tatilinden bir dans videosu paylaştı. Pembe bikisiniyle göz kamaştıran model, seksi dansıyla hayranlarından tam puan aldı.

