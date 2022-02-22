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Lottie Moss'tan yarı çıplak ayna selfiesi! Notu dikkat çekti

22.02.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onlyfans paylaşımlarıyla gündeme gelen Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss bir süredir madde bağımlılığı sebebiyle tedavi görünüyordu. Rehabilitasyon merkezinde olmasına rağmen paylaşımlarına devam eden model son olarak aynı karşısında verdiği iç çamaşırlı pozlarını paylaştı. Ünlü modelin paylaşımına düştüğü not dikkatlerden kaçmadı.

Lottie Moss'tan yarı çıplak ayna selfiesi! Notu dikkat çekti

Dünyaca ünlü model Katie Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss, geçtiğimiz günlerde OnlyFans üzerinden sattığı fotoğraflarının internete sızdırıldığını söyleyerek gözyaşlarına boğulmuştu.

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23 yaşındaki Lottie Moss, müstehcen görüntülerini istediği kişilere internet üzerinden satmasına imkan tanıyan platform OnlyFans'daki fotoğraflarının ve telefon numarasının sızdırıldığını söyleyerek, fotoğrafı sızdıran kişiyi mahkemeye vereceğini söylemişti.

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Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Lottie, iç çamaşırıyla verdiği pozlara "S... et beni!" notunu düşmesi dikkat çekti.
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Lottie Moss
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