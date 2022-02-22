Lottie Moss'tan yarı çıplak ayna selfiesi! Notu dikkat çekti

Dünyaca ünlü model Katie Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss, geçtiğimiz günlerde OnlyFans üzerinden sattığı fotoğraflarının internete sızdırıldığını söyleyerek gözyaşlarına boğulmuştu.

23 yaşındaki Lottie Moss, müstehcen görüntülerini istediği kişilere internet üzerinden satmasına imkan tanıyan platform OnlyFans'daki fotoğraflarının ve telefon numarasının sızdırıldığını söyleyerek, fotoğrafı sızdıran kişiyi mahkemeye vereceğini söylemişti.

Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Lottie, iç çamaşırıyla verdiği pozlara "S... et beni!" notunu düşmesi dikkat çekti.





