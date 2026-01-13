Mynet Trend

Louvre Müzesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı

FRANSA'daki Louvre Müzesi’nin, çalışanların yeniden greve gitmesi nedeniyle ziyarete kapalı olacağı bildirildi.

Louvre Müzesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nin yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, personel yetersizliği nedeniyle kapılarını bugün ziyaretçilere açmayacakları duyuruldu. Sendikalar, müzedeki teknik aksaklıklar ile elverişsiz bina koşullarına dikkati çekerek, yönetimi gerekli önlemleri almamakla suçladı ve 15 Aralık'ta grev çağrısı yaptı. 15 Aralık'taki grevin ardından 5 Ocak'ta sendikaların çağrısıyla müzenin farklı birimlerinde çalışan yaklaşık 350 kişi, yeniden greve gitme kararı aldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Fransa
