Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Louvre soygununu dünya konuşmuştu! Müzede yeni önlemler alındı

Paris'te tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi için ek güvenlik önlemlerinin devreye sokulacağı açıklandı.

Louvre soygununu dünya konuşmuştu! Müzede yeni önlemler alındı

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, katıldığı bir programda, başkent Paris’teki Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de gerçekleşen soygunla ilgili açıklamalarda bulundu. Dati, soruşturmanın Louvre Müzesi’ne yönelik soygun ve yetkisiz giriş tehlikesinin 20 yıldan uzun süredir küçümsendiğini gösterdiğini belirtti.

Louvre soygununu dünya konuşmuştu! Müzede yeni önlemler alındı 1

Louvre Müzesi’ne yetkisiz girişleri ve araçlı saldırı ihtimallerini engellemeye yönelik güvenlik tedbirlerinin en geç yıl sonunda yürürlüğe gireceğini bildiren Dati, Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars’a müze konseyini toplama talimatı verdiğini söyledi.

YENİ EMNİYET BİRİMİ OLUŞTURULACAK

Louvre Müzesi için yeni bir emniyet ve güvenlik birimi oluşturmaları gerektiğini kaydeden Dati, bu sayede müzeye yönelik hırsızlık ve yetkisiz giriş risklerine karşı tutarlı bir strateji geliştirebileceklerini vurguladı.

Louvre soygununu dünya konuşmuştu! Müzede yeni önlemler alındı 2

Müzenin güvenliğinden sorumlu personelin de daha fazla eğitim alacağını kaydeden Dati, eski ve kullanılamaz durumda olan veya eksik ekipmanların yenileneceğini ifade etti.Kaynak: DHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nesli tükenmekte olan fareyi elleriyle beslediNesli tükenmekte olan fareyi elleriyle besledi
300 yıllık geçmişi var ama defineciler mahvetti300 yıllık geçmişi var ama defineciler mahvetti

Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

Gebze'de bir binada daha çökme tehlikesi: Binalar tahliye edildi

Gebze'de bir binada daha çökme tehlikesi: Binalar tahliye edildi

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Merkez Bankası'ndan bomba karar! Altın için tahminler alt üst oldu

Merkez Bankası'ndan bomba karar! Altın için tahminler alt üst oldu

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.