Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Louvre Müzesi'nden atılmıştı! O internet fenomeni otel küvetinde ölü bulundu!

31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Iris Hsieh, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan bir otel odasında ölü bulundu. "Ani ölüm" olarak kayda geçen olay, daha sonra cinayet soruşturmasına döndü.

Louvre Müzesi'nden atılmıştı! O internet fenomeni otel küvetinde ölü bulundu!

Tayvanlı 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Iris Hsieh, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da otel odasında küvette ölü bulundu. Polis, yeni bulguların ortaya çıkması üzerine cinayet soruşturmasına dönüştürdü.

Louvre Müzesi nden atılmıştı! O internet fenomeni otel küvetinde ölü bulundu! 1

Malezyalı The Star gazetesinin haberine göre Hsieh'in cansız bedeni 22 Ekim'de yerel saatle 13.40'ta Kuala Lumpur'daki bir otel odasında küvetin içinde bulundu. Hsieh'in kesin ölüm nedeni ve toksikoloji raporu henüz açıklanmadı.

Louvre Müzesi nden atılmıştı! O internet fenomeni otel küvetinde ölü bulundu! 2

RAPÇİ İSİM GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma dosyasında dikkat çeken isimlerden biri, Hsieh'in ölüm anında otelde bulunduğu belirtilen Malezyalı rapçi Namewee oldu. Polis, olay günü Namewee'yi uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçlamasıyla gözaltına almıştı. Ancak 42 yaşındaki rapçi hakkındaki suçlamaları reddederek 24 Ekim'de kefaletle serbest bırakıldı.

Genç fenomen Fransa'da bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde sutyeniyle poz vermesinin ardından müzeden atılmıştı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026 Hac kura çekimi ne zaman, saat kaçta?2026 Hac kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Tabela akım oldu! Şehir dışından gelenler bile varTabela akım oldu! Şehir dışından gelenler bile var

Anahtar Kelimeler:
fenomen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.