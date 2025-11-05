Louvre Müzesi'nden atılmıştı! O internet fenomeni otel küvetinde ölü bulundu!

Tayvanlı 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Iris Hsieh, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da otel odasında küvette ölü bulundu. Polis, yeni bulguların ortaya çıkması üzerine cinayet soruşturmasına dönüştürdü.

Malezyalı The Star gazetesinin haberine göre Hsieh'in cansız bedeni 22 Ekim'de yerel saatle 13.40'ta Kuala Lumpur'daki bir otel odasında küvetin içinde bulundu. Hsieh'in kesin ölüm nedeni ve toksikoloji raporu henüz açıklanmadı.

RAPÇİ İSİM GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma dosyasında dikkat çeken isimlerden biri, Hsieh'in ölüm anında otelde bulunduğu belirtilen Malezyalı rapçi Namewee oldu. Polis, olay günü Namewee'yi uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçlamasıyla gözaltına almıştı. Ancak 42 yaşındaki rapçi hakkındaki suçlamaları reddederek 24 Ekim'de kefaletle serbest bırakıldı.

Genç fenomen Fransa'da bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde sutyeniyle poz vermesinin ardından müzeden atılmıştı.