Love Island’a kızan Francesca Farago, Ex On The Beach programının ilk lezbiyen çifti olmak için başvuru yaptı

Too Hot To Handle programıyla adını duyuran Francesca Farago, MTV’nin eşcinsel çiftlere yönelik hazırladığı Ex On The Beach programına başvuru yaptığı ortaya çıktı. Güzel kadının bu başvuruyu, eşcincel çiftlerin yarışacağı bir Love Island hazırlamayı reddeden program yöneticilerine inat olarak yaptığı iddia edilirken, bir diğer iddia ise Mayıs ayında ayrıldığı sevgilisi Demi Sims ile barışmak istediği şeklinde yorumlandı.

Reality yıldızının Ex On The Beach’e başvuru yaptığı söylentisi, Love Island yapımcılarının çok sevilen flört şovunun eşcinsel yarışmacıların yer aldığı bir versiyonunu reddetmesinden sonra geldi.

LEZBİYEN OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Too Hot To Handle programında Harry Jowsey ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran Francesca Farago, program bittikten kısa bir süre sonra ilişkisine son vermişti. Sonrasında ise lezbiyen olduğunu açıklayarak Demi Sims ile birlikte olduğunu açıklamıştı. Demi Sims ve Francesca Farago çifti, geçtiğimiz mayıs ayında ayrıldıklarını duyurmuştu. Francezca Farago’nun bu adımı, eski kız arkadaşıyla barışmak istediği şeklinde yorumlandı.