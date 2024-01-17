Love Island All Star hızlı başladı! Eski sevgilisinin karşısında olay masaj anı

İngiltere'nin en çok izlenen yarışmalarından Love Island/Aşk Adası All Star yarışmasıyla ekranlara geri döndü. Geçtiğimiz yıllarda Türk oyuncu Ekin Su'yun da katıldığı müstehcen yarışmada eski yarışmacılar yine formlarında...

Chris ve Molly erotik masaj anlarıyla sosyal medyada gündem oldu. İkiliden Moly eski erkek arkadaşı Callum'un karşısında sere serpe uzanıp masaj yaptırmasıyla dikkat çekti.

Callum Moly hakkında oldukça pozitif olarak villaya girmişti. Callum, eski kız arkadaşı Molly ile çift olmaya karar vermişti.





