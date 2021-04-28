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Love Island'dan Maura Higgins’in komşusu röntgenci çıktı

28.04.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin popüler televizyon programı Love Island’da yarışan, yarışmadan sonra şöhreti yakalayan Maura Higgins, ünlü olduktan sonra yaşadıklarını anlattı.

Love Island'dan Maura Higgins’in komşusu röntgenci çıktı

Ünlü olmanın iyi olduğu kadar kötü tarafları da olduğunu söyleyen genç yıldız, özellikle hayranlarının nerede yaşadığını bilmenin çok kötü olduğunu dile getirdi. “Evime gelen insanlar yüzünden zor günler yaşadım” diyen Maura Higgins, özellikle yaşlı komşusunun yaptıkları karşısında çok korkmuş.

KOMŞUSU RÖNTGENCİ ÇIKTI

“Yaşlı bir sürüngen gibi çalıların arasından girip, fotoğraflarımı çekmeye başladı. Çok korktum, ne yapacağımı şaşırdım. Başımı çevirdiğimde neredeyse burun burunaydık” diyen genç kadın, "mahremiyetinizin kalmaması çok kötü bir şey" dedi. Yaşadığı bu kötü deneyimden sonra ülkesi İrlanda'dan Londra'ya taşındığını dile getirdi.

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Maura Higgins, Love Island'da tanıştığı 30 yaşındaki Chris Taylor ile mutlu bir beraberlik sürdürüyor. Genç kadın, yakın zamanda çocuk sahibi olmak istediğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island Instagram
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