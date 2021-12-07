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  4. Love Island ile hafızalara kazınan Lucie Donlan ile Luke Mabbott çifti kar üstünde yarı çıplak poz verdi

Love Island ile hafızalara kazınan Lucie Donlan ile Luke Mabbott çifti kar üstünde yarı çıplak poz verdi

07.12.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reality şov Love Island (Aşk Adası) ile hafızalara kazınan ünlü çift Lucie Donlan ile Luke Mabbott, kar üstünde verdikleri yarı çıplak pozla Instagram’a damga vurdu.

Love Island ile hafızalara kazınan Lucie Donlan ile Luke Mabbott çifti kar üstünde yarı çıplak poz verdi

Lucie Donlan ve Luke Mabbott çifti, Love Island programından sonra sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

24 yaşındaki Lucie ile 26 yaşındaki Luke iç çamaşırları ile ormanlık alanda kar üstünde poz verdi. Fotoğrafı Instagram takipçileriyle paylaşan çift altına şöyle yazdı: 'Aşkın kışı...'

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İlk görüşte birbirlerine aşık olduklarını söyleyen çiftin pozu yüzbinlerce beğeni topladı. Luke Mabbott’un önümüzdeki haftalarda genç kıza evlenme teklifi etmesi bekleniyor.

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