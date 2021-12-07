Love Island ile hafızalara kazınan Lucie Donlan ile Luke Mabbott çifti kar üstünde yarı çıplak poz verdi

Lucie Donlan ve Luke Mabbott çifti, Love Island programından sonra sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

24 yaşındaki Lucie ile 26 yaşındaki Luke iç çamaşırları ile ormanlık alanda kar üstünde poz verdi. Fotoğrafı Instagram takipçileriyle paylaşan çift altına şöyle yazdı: 'Aşkın kışı...'

İlk görüşte birbirlerine aşık olduklarını söyleyen çiftin pozu yüzbinlerce beğeni topladı. Luke Mabbott’un önümüzdeki haftalarda genç kıza evlenme teklifi etmesi bekleniyor.

