Love Island yıldızları dedikoduları nihayet doğruladı: 'En iyi arkadaşıma aşık oldum'

İngiltere’nin en çok izlenen reality şovlarından biri olan Love Island (Aşk Adası) yıldızları Maura Higgins ve Chris Taylor nihayet ilişkilerini doğruladı. 2019 yılında Love Island programında yer alan ikili yakın dostlukları nedeniyle aylardır aşk yaşıyorlar dedikodularının hedefinde olmuşlardı. Aylarca sadece arkadaş olduklarını söyleyen ikili son olarak TikTok’ta paylaştıkları dudak dudağa video yüzünden yeniden gündeme gelmişlerdi.

Maura Higgins ve Chris Taylor hakkındaki söylentiler sonunda nihayete erdi ve ikili resmen beraber olduklarını doğruladı. Instagram’dan aşk dolu bir fotoğraf paylaşan ikiliden Maura Higgins, fotoğrafın altına "O benim!" yazdı.

Chris Taylor ise "Anlaşılan en iyi arkadaşıma aşık oldum!" yazarak ilişkilerini ilan etmiş oldu.

Sevilen çiftin hayranları ve arkadaşları fotoğrafın altına yorum ve beğeni yağdırdı.

