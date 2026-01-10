Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Lübnan, 500 binden fazla Suriyeli mültecinin ülkelerine döndüğünü açıkladı

LÜBNAN Sosyal İşler Bakanı Haneen Sayed, 2025’te 500 binden fazla Suriyeli mültecinin Lübnan’dan ülkelerine döndüğünü duyurdu.

Lübnan, 500 binden fazla Suriyeli mültecinin ülkelerine döndüğünü açıkladı

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Haneen Sayed, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2011 yılında başlayan Suriyeli mülteci krizinden bu yana Lübnan'ın ilk defa geri dönüş gerçeğini somut verilerle kanıtlama imkanına kavuştuğunu dile getirdi. Sayed, Genel Güvenlik Genel Müdürlüğü istatistiklerine dayanarak, 2025 yılı içerisinde yarım milyonu aşkın Suriyelinin güvenli ve kalıcı bir yöntemle ülkeden ayrıldığını, bu dönüşlerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği kayıtlarından silinme işlemleriyle de doğrulandığını ifade etti.

Yapılan takip ve denetimler neticesinde sadece 2025 yılında 501 bin 603 Suriyeli mültecinin Lübnan'ı terk ettiğinin belirlendiğini aktaran Sayed, bu tablonun planlı hükümet çalışmaları ve net bir politikanın ürünü olduğunu, dolayısıyla alanında bir ilk ve benzeri görülmemiş bir başarı teşkil ettiğini kaydetti.

Sayed ayrıca, ilgili hükümet komitesinin 2026 yılı boyunca da Şam yönetimi ve uluslararası ortaklarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini, mültecilerin organize ve kalıcı geri dönüş sürecini, hem geri dönenlerin onurunu gözetecek hem de Lübnan'ın ulusal çıkarlarına hizmet edecek bir yaklaşımla takip edeceklerini bildirdi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD, Karayip Denizi'nde bir tankere baskın düzenlediABD, Karayip Denizi'nde bir tankere baskın düzenledi
Yeşilırmak'ta balık ölümleri görüldüYeşilırmak'ta balık ölümleri görüldü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye Lübnan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.