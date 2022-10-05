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Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

05.10.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan'daki ekonomik kriz milletvekillerini de vurdu. Lübnanlı bağımsız, muhalif bir milletvekili olan Sintiya Zarazir, 3 yıldır dondurulmuş olan 8 bin 500 dolar mevduatını çekmek için Beyrut'ta özel bir banka şubesini bastı.

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuş ve Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı. Bu durum ülkede kaosa neden olmuş ve son dönemde sık sık banka baskınları meydana gelmişti.

EYLEMİNDE ISRARCI OLDU

Lübnanlı milletvekili Zarazir de, ameliyat masrafı için bankadaki parasını çekmek istedi. Ancak banka yetkilileri ödeme yapamayacaklarını söyleyince Zarazir, parasını alıncaya kadar şubeden ayrılmayacağını ve eyleminde ısrarlı olduğunu dile getirdi.

DESTEK OLDULAR

lubnan-da-parasini-cekemeyen-mil

Banka yetkilileri ve milletvekili arasında müzakerelerin devam ettiği, ancak Zarazir'in ikna edilemediği bildirilirken, çok sayıda banka mağdurunun da Zarazir'e destek için şube önünde toplandığı aktarıldı.

''DEVLET SORUMLU''

Dün de ülkenin farklı bölgelerindeki 4 şubeye bankalardaki paralarını alamayan mevduat sahipleri tarafından baskın düzenlenmişti. Lübnan Bankalar Birliği, baskınların ardından açıklama yapmış ve ülkede yaşanan mevduat hesapları krizinden bankaların değil devlet yönetiminin sorumlu olduğunu dile getirmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Lübnan
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