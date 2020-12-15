Lübnan nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Lübnan; sınırları Doğu Akdeniz’de bulunan, cumhuriyetle yönetilen bir Orta Doğu ülkesi. Kuzeyinde ve doğusunda Suriye’yle, güneyinde ise İsrail’le komşudur. 5 milyona yakın nüfusu bulunan Lübnan'ın tarihi Fenikelilere kadar dayanır. Kültürel çeşitliliği sayesinde diğer Orta Doğu ülkelerinden ayrılan Lübnan, turizm açısından bugün oldukça popüler adreslerden biri. Bu yazıyla Lübnan hakkında detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. İşte Lübnan hakkında temel bilgiler, Lübnan dili, Lübnan'da gezilecek yerler ve daha fazlası… Lübnan Hakkında Temel Bilgiler Lübnan, Antik Çağ’ın en önemli denizci uluslarından Fenikelilerin yaşadığı bir coğrafya. Daha sonraları Asurlular, Babilliler, Persler ve Makedonya Krallığı gibi köklü medeniyetlerin hakimiyetine giren Lübnan, bu medeniyetlerin mirası olan pek çok kültürel ve tarihi yapıya ev sahipliği yapar. Tarihinin getirdiği kültürel eserler sayesinde önemli bir turizm rotası. Diğer Orta Doğu ülkelerine nazaran daha ilerici olan Lübnan’da değişik inanç ve uluslardan insanlar uyum içinde yaşayabilirler. Kültürel çeşitliliği çok renkli bir ulus olmasına katkı sağlamıştır.

Arapçanın resmi dil olduğu ülkede Fransızca da konuşulur. Eski bir Fransız sömürgesi olması nedeniyle ülkede Fransızca Arapçadan sonra en yaygın dil. Ayrıca İngilizce de yaygın olarak konuşulan diller arasındadır. Lübnan Nerede? Bir Orta Doğu ülkesi olan Lübnan, Akdeniz’in doğu kıyısında yer alır. Suriye ve İsrail komşu ülkeleridir. Lübnan Coğrafyası Lübnan Dağları yaklaşık 160 km uzunluğuyla ülkeyi baştan sona çevreler. Akdeniz’e yakınlığı sayesinde kıyı kesimlerinde Akdeniz iklimi görülürken iç bölgelere gittikçe karasal, yer yer çöl iklimi etkileri görülebilir. Kışlar yumuşak ve yağışlı geçerken yazlar oldukça sıcaktır. Lübnan Dini Nedir? Lübnan’da çeşitli kültürel yapıda insanlar yaşar. Ülkede nüfusa göre yüzde 54 oranında Müslüman bulunur. Müslümanlar içinde yarı yarıya Sünni ve Şii mezhepleri görülür. Lübnan Şehirleri Lübnan başkenti Beyrut şehridir. En büyük şehir olan Beyrut’ta yaklaşık 2 milyon kişi yaşar. Tripoli, Sidon gibi önemli şehirlerin yanında Lübnan Sur şehri, antik yapıların yoğunluğuyla dikkat çeken bir yarım ada. Ülke, altı farklı valilik şeklinde yönetilir.