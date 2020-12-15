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Lübnan nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Ali Gövel Ali Gövel 15.12.2020 16:59 | Son Güncelleme:
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Lübnan nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

İçindekiler

  • Lübnan Hakkında Temel Bilgiler
  • Lübnan Nerede?
  • Lübnan Coğrafyası
  • Lübnan Dini Nedir?
  • Lübnan Şehirleri
  • Lübnan Ekonomisi
  • Lübnan Mutfağı
  • Lübnan Kültürü
  • Lübnan Bayrağı
  • Lübnan’a Nasıl Gidilir?
  • Lübnan Gezilecek Yerler
  • Lübnan Para Birimi
  • Lübnan Plakası

Doğu Akdeniz’de yer alan Arap devleti Lübnan’ın çok eskilere dayanan bir tarihi geçmişi var. Suriye ve İsrail ile komşu olan Lübnan, coğrafi konumu itibariyle önemli bir ülke. Tarihi ve kültürel yerlerin fazla olması nedeniyle çok fazla turistin ilgi odağı olan Lübnan hakkında detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz bir yazı hazırladık. İşte Lübnan hakkında detaylar…

Lübnan; sınırları Doğu Akdeniz’de bulunan, cumhuriyetle yönetilen bir Orta Doğu ülkesi. Kuzeyinde ve doğusunda Suriye’yle, güneyinde ise İsrail’le komşudur. 5 milyona yakın nüfusu bulunan Lübnan'ın tarihi Fenikelilere kadar dayanır. Kültürel çeşitliliği sayesinde diğer Orta Doğu ülkelerinden ayrılan Lübnan, turizm açısından bugün oldukça popüler adreslerden biri. Bu yazıyla Lübnan hakkında detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. İşte Lübnan hakkında temel bilgiler, Lübnan dili, Lübnan'da gezilecek yerler ve daha fazlası…

Lübnan Hakkında Temel Bilgiler

Lübnan, Antik Çağ’ın en önemli denizci uluslarından Fenikelilerin yaşadığı bir coğrafya. Daha sonraları Asurlular, Babilliler, Persler ve Makedonya Krallığı gibi köklü medeniyetlerin hakimiyetine giren Lübnan, bu medeniyetlerin mirası olan pek çok kültürel ve tarihi yapıya ev sahipliği yapar. Tarihinin getirdiği kültürel eserler sayesinde önemli bir turizm rotası. Diğer Orta Doğu ülkelerine nazaran daha ilerici olan Lübnan’da değişik inanç ve uluslardan insanlar uyum içinde yaşayabilirler. Kültürel çeşitliliği çok renkli bir ulus olmasına katkı sağlamıştır.

Arapçanın resmi dil olduğu ülkede Fransızca da konuşulur. Eski bir Fransız sömürgesi olması nedeniyle ülkede Fransızca Arapçadan sonra en yaygın dil. Ayrıca İngilizce de yaygın olarak konuşulan diller arasındadır.

Lübnan Nerede?

Bir Orta Doğu ülkesi olan Lübnan, Akdeniz’in doğu kıyısında yer alır. Suriye ve İsrail komşu ülkeleridir.

Lübnan Coğrafyası

Lübnan Dağları yaklaşık 160 km uzunluğuyla ülkeyi baştan sona çevreler.

Akdeniz’e yakınlığı sayesinde kıyı kesimlerinde Akdeniz iklimi görülürken iç bölgelere gittikçe karasal, yer yer çöl iklimi etkileri görülebilir. Kışlar yumuşak ve yağışlı geçerken yazlar oldukça sıcaktır.

Lübnan Dini Nedir?

Lübnan’da çeşitli kültürel yapıda insanlar yaşar. Ülkede nüfusa göre yüzde 54 oranında Müslüman bulunur. Müslümanlar içinde yarı yarıya Sünni ve Şii mezhepleri görülür.

Lübnan Şehirleri

Lübnan başkenti Beyrut şehridir. En büyük şehir olan Beyrut’ta yaklaşık 2 milyon kişi yaşar. Tripoli, Sidon gibi önemli şehirlerin yanında Lübnan Sur şehri, antik yapıların yoğunluğuyla dikkat çeken bir yarım ada. Ülke, altı farklı valilik şeklinde yönetilir.

Lübnan Ekonomisi

Lübnan’da gelişmekte olan bir ekonomi var. Yüzde 75 oranında özel sektörün oluşturduğu ekonomide bankacılık oldukça gelişmiştir. Lübnan; tarım, kimya, ulaşım ekipmanları üretimi alanında gelişen bir ekonomiye sahip. Önemli geçim kaynaklarından biri de turizm.

Lübnan Mutfağı

Akdeniz coğrafyasına yakınlığından ötürü bolca sebze ve meyve Lübnan mutfağında kullanılır. Ayrıca tahıllı ürünler ve bakliyat sıklıkla kullanılır. Ülkenin en çok yenilen yiyeceklerinin başında falafel gelir. Nohut ve yoğurttan yapılan bir çorba olan lebeniye de meşhur yiyecekleri arasındadır.

Lübnan Kültürü

Farklı dinlerin ülkede yoğun olarak yaşaması Lübnan’ın kültürünü de etkilemiştir. Gece hayatı hareketli olan Lübnan’da, diğer Orta Doğu ülkelerine göre daha özgür bir yaşam tarzı vardır.

Lübnan Bayrağı

Lübnan bayrağı kırmızı, beyaz, kırmızı renk sırasıyla dizilmiş üç şeritten oluşur. Ortada ve daha büyük olan beyaz şeridin üzerinde yeşil bir ağaç bulunur. Lübnan bayrağı 7 Aralık 1943 yılında kabul edilmiştir.

Lübnan’a Nasıl Gidilir?

  • Türkiye ve Lübnan arasında doğrudan uçuşlar vardır. Türkiye’den Lübnan’a 2 saat içinde ulaşabilirsiniz.
  • Lübnan, Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Ancak 90 günü aşan ziyaretlerde vize almanız gerekir.
  • Lübnan’a seyahat planlıyorsanız en uygun zaman aralığı olan yaz aylarını seçebilirsiniz.

Lübnan Gezilecek Yerler

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan en lüks semt unvanlı Raouche'yi mutlaka ziyaret edin. Şehitler Meydanı, Al-Nejmeh Meydanı, meşhur Hamra Sokağı, Zaitunay Bay, Jeita Mağarası ise mutlaka görmeniz gereken yerler arasında.

Lübnan Para Birimi

Lübnan para birimi Lübnan Poundu (LBP)'dur.

Lübnan Plakası

Lübnan uluslararası plaka kodu RL'dir.

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