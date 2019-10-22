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Lübnanlı eylemciler, küçük çocuğa şarkı söyledi

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DÜNYA  | 22.10.2019 16:54 | Son Güncelleme

Lübnan'da hükümetin ekonomik krizi hafifletmek amacıyla aldığı kararlara rağmen hükümet karşıtı gösteriler 6'ncı gününde de artarak devam ediyor. Protestocular gürültüden korkan çocuğa toplu şekilde 'Baby Shark' şarkısını söyledi. O anlar sosyal medyada yankı buldu.

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülke geneline yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

BABY SHARK ŞARKISINI SÖYLEDİLER

Protesto sırasında çocuğuyla ülkenin başkenti Beyrut'un güneyindeki Baabda'dan arabasıyla geçen Eliane Jabbour, eylemcilere çocuğunun korktuğunu söyleyince, korkan çocuğu sakinleştirmek için ünlü 'Bebek köpek balığı' şarkısını söylediler.

Jabbour, "Onlara 'Bebeğim var, korkuyor, çok gürültü yapmayın' dedim. Spontane bir şekilde şarkıyı söylemeye başladılar. Oğlum o şarkıyı sever, eve döndüğümüzde gülüyordu." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan eylem baby shark Çocuk Şarkı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
oğlumun çok sevdiği şarkı
ic savasi cikartinca kacip Turkiye'ye gelmek yok ama kalip pasa pasa savasacaksiniz memleketiniz icin boyle calgi cengili tencereli tavali baslar ic savasla devam eder ve bir daha hic bitmez
Yakıp yıkarken sıkıntı yok ama
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