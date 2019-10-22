Lübnanlı eylemciler, küçük çocuğa şarkı söyledi

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.
İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülke geneline yayılan eylemler dinmedi.
Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.
BABY SHARK ŞARKISINI SÖYLEDİLER
Protesto sırasında çocuğuyla ülkenin başkenti Beyrut'un güneyindeki Baabda'dan arabasıyla geçen Eliane Jabbour, eylemcilere çocuğunun korktuğunu söyleyince, korkan çocuğu sakinleştirmek için ünlü 'Bebek köpek balığı' şarkısını söylediler.
Jabbour, "Onlara 'Bebeğim var, korkuyor, çok gürültü yapmayın' dedim. Spontane bir şekilde şarkıyı söylemeye başladılar. Oğlum o şarkıyı sever, eve döndüğümüzde gülüyordu." dedi.
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