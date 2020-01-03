MAGAZİN
  4. Luca Barcellona, Kaligrafist 2019'da workshop etkinliğine katılacak

Luca Barcellona, Kaligrafist 2019'da workshop etkinliğine katılacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

Luca Barcellona, Kaligrafist 2019'da workshop etkinliğine katılacak

İSTANBUL (AA) - Kaligrafi sanatçısı Luca Barcellona, Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisince düzenlenen uluslararası yazı kültürü etkinliği Kaligrafist 2019'a konuk olacak.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından kaligrafiye ve yazı kültürüne katkı sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Barcellona ile 30-31 Ocak'ta "Brush Pen" ve 1-2 Şubat'ta "Blackletter" atölye çalışmaları yapılacak.

Geleneksel Sanatlar Akademisi Kültür Alanındaki workshop etkinliğinde yazı ve kaligrafi meraklılarıyla bir araya gelecek olan Luca Barcellona'nın graffiti sanatı, klasik kaligrafi sanatı, büyük duvar boyamaları, sanal gerçeklikte kaligrafi, tipografi ve tipo baskı gibi pek çok alanda çalışmaları bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
Türkiye’nin 53. kayak merkezi Karabük’te hizmete giriyorTürkiye’nin 53. kayak merkezi Karabük’te hizmete giriyor
Hayati İnanç’a yoğun ilgiHayati İnanç’a yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atölye Kaligrafist 2019 Küçükçekmece Luca Barcellona workshop

En Çok Okunan Haberler

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Kasım Süleymani kimdir?

Kasım Süleymani kimdir?

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Galatasaray'da sürpriz ayrılık!

Galatasaray'da sürpriz ayrılık!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’nin 53. kayak merkezi Karabük’te hizmete giriyor

Türkiye’nin 53. kayak merkezi Karabük’te hizmete giriyor

Hayati İnanç’a yoğun ilgi

Hayati İnanç’a yoğun ilgi

Güney Kore'den "yaprak dolma" ve "hünkar beğendi" ile gelen şampiyonluk

Güney Kore'den "yaprak dolma" ve "hünkar beğendi" ile gelen şampiyonluk

Kâzım’ın hikayesi ölümsüzleşiyor

Kâzım’ın hikayesi ölümsüzleşiyor

Bursa’da Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması heyecanı

Bursa’da Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması heyecanı

650 yıllık Eyyubi köşkünün turizme kazandırılması talebi

650 yıllık Eyyubi köşkünün turizme kazandırılması talebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.