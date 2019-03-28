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Lufthansa, İstanbul Havalimanı’ndan ilk kez uçacak

aris.aras aris.aras
SEYAHAT  | 28.03.2019 11:22 | Son Güncelleme

Alman Havayolu şirketi Lufthansa, 7 Nisan 2019 tarihi itibariyle Frankfurt seferini İstanbul Havalimanı’ndan yapacağını açıklarken, 5-6 Nisan tarihlerinde Atatürk Havalimanı’ndan yapılması planlanan seferlerinin de büyük taşınma nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Lufthansa, İstanbul Havalimanı’ndan ilk kez uçacak

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 7 Nisan’da tamamlanması planlanan büyük taşınmanın ardından başta Türk Hava Yolları olmak üzere yerli ve yabancı havayolu şirketleri de hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Yaz tarifesi kapsamında günde 3 kez İstanbul-Frankfurt seferi gerçekleştiren Alman Havayolu Şirketi Lufthansa, taşınmanın ardından seferlerini İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek. Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yapılacak taşınma planına göre, Lufthansa’nın da dahil olduğu bazı hava yolu şirketleri 5 Nisan Cuma ve 6 Nisan Cumartesi günlerinde Atatürk Havalimanı'na yapacakları uçuşları iptal edecek. Lufthansa yolcuları, ücretsiz yeni bir rezervasyon veya iptal seçeneğinden faydalanabilecek.

‘İSTANBUL HAVALİMANI BİZE YENİ FIRSATLAR SUNACAK’

Mevcut durumdan etkilenen yaklaşık bin 600 yolcunun titizlikle bilgilendirildiğini ifade eden Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, taşınmanın ardından Lufthansa uçuşlarında hiçbir değişiklik olmayacağını söyledi. Yolcuların konforlu bir şekilde seyahat deneyimi yaşaması için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Geçer, "İstanbul Havalimanı operasyonlarımıza başlamak için büyük heyecan duyuyoruz. Türkiye havacılık sektörü için çok büyük bir kazanım olacak. Yeni havalimanının hem bizim hem de birçok havayolu şirketi için yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz” dedi.

DHA


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Anahtar Kelimeler:
Lufthansa Atatürk Havalimanı uçuş

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