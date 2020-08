Lukas Podolski: Türkiye'de çok huzurlu hissediyorum

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'un 35 yaşındaki forveti Lukas Podolski, Köln'ün Nippes semtinde ortağı olduğu "mangal Döner x Lukas Podolski" adlı dükkanda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Antalyaspor'un performansından Galatasaray'a, koronavirüs sürecinde yaşadıklarından işletmecilik serüvenine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Podolski'ye, röportaj sırasında müşteriler yoğun ilgi gösterdi. Birçok kişi, yıldız oyuncuyla fotoğraf çektirdi.

"TAKIM HALİNDE MÜCADELE SIRRIMIZDI"

Antalyaspor'un ikinci yarıda gösterdiği başarılı performansı değerlendiren Lukas Podolski, "Geldiğimde iyi sıralamada değildik, ligde 16'ncı sıradaydık. Düşme hattındaydık ama futbolda her an her şey olabiliyor. Doğru seçimler ve doğru transferler yaparak iyi bir mücadele ile iyi noktaya gelebileceğimizi gördük. Deplasman maçlarında Süper Lig'in en iyi üç takımı arasına girdik. Takıma ben de kendi çabalarımla en iyi katkıyı sağlamaya çalıştım. Sezon sonunda 9'uncu olarak ligi bitirdik. Futbol daha bitmedi, yeni sezona daha iyi hazırlanmamız lazım" dedi.