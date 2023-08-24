Lüks evi gündemdeydi! Dilan Polat isyan etti: Evime gelip 200 bin lira para ödeyecek...

Dilan Polat, sık sık iş insanı eşi Engin Polat'ın kendisine aldığı lüks hediyelerle magazin gündemine geliyor. Sosyal medyayı sık kullanan Dilan Polat'ın bir süre önce lüks detaylara sahip villası da medyaya yansımıştı. Sıklıkla "Görgüsüz" yorumlarına maruz kalan fenomen son olarak kendisine gelen bir teklifi açıklayarak isyan etti.

Dilan Polat açıklamasında "Hiç ismi lazım değil bana bir teklif geliyor ben zaten reklam tanıtma yapmıyorum. Sözde bir influencer evime gelecek tatlı, pasta ikram edeceğim. Bana 200 bin lira para ödeyecek benim arkadaşım gibi etiketleyeceğim. Bak kimsin benim evime gelebiliyorsun. Milyon ver evime giremezsin. İnsanlar artık çıldırdılar" diyerek isyan etti.

DİLAN POLAT SİNİRLENDİ

Fenomen "Burası tam bir tiyatro salonu olmaya başladı. Daha önce de bunu yapıyorlarmış sen kimsin ya bana para vereceksin burada o kadar fazla oynanıyor ki..." diyerek bu olaya sinirlendi.

Dilan Polat konuşmasının devamında ise "Siz kimsiniz ki paranızla benim evimde çay kahve. Benim evime dahil olmak bir şeref. Tedavi olmanız gerekiyor" diyerek hızını alamadı ve sitem etti.

