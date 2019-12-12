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Lüks yaşam için bekaretini satıyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | Son Güncelleme

19 yaşındaki genç kız, lüks yaşaman için bekaretini 100 bin euro karşılığında satışa çıkardı. İşte ilginç ilanın detayları...

19 yaşındaki genç kadının internette verdiği utanç verici ilan İngiltere'den Rusya'ya birçok ülkede konuşuluyor. Ukrayna Kharkiv asıllı Ekaterina, bekaretini 100 bin Euro fiyatla internette satışa çıkardı.

'MERHABA ADIM KATİA'

Bir video kaydı paylaşan genç kadın, "Merhaba, adım Katia. Ukrayna asıllıyım ama şu an ABD'de yaşıyorum" ifadesini kullandı:

"İngilizce, Ukraynaca ve biraz da Rusça konuşabiliyorum. Bekaretimi satışa çıkardım çünkü seyahat etmek, lüks içinde yaşamak ve mutlu olmak istiyorum. Sonuçta bu kararı ben verdim, bedenim bana ait."

İLANA HENÜZ BİR TEKLİF YAZILMADI

İlanında iç çamaşırlı birçok fotoğraf da paylaşan Ekaterina, gelecekte her ay 10 bin euro harcayacak bir erkekle evlenmek istediğini söylüyor. İlanın altına şimdiye kadar herhangi bir teklif yazılmış değil.

Ukrayna ve bölge ülkelerinden benzer ilanlar, daha önce de internet siteleri aracılığıyla verilmişti.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Al sana bir cehennem odunu daha... Allahın azbından kim kurtarır seni..? lüx yasantimı... yazık
Sanane..madem öyle bu haberi neden inceliyorsun. İlgini mi çekti.
@8477 kadın ilgini çekti göz zinası yaptın . aklını bir sürü şeytani fikirle doldurdun. Sen cehennemlik değilsin öylemi .
100 bin euro ile lüx yaşam mı olurmuş hangi ülke de yaşıyorsun sen
bin euro en fazla
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