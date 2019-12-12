Lüks yaşam için bekaretini satıyor!

19 yaşındaki genç kadının internette verdiği utanç verici ilan İngiltere'den Rusya'ya birçok ülkede konuşuluyor. Ukrayna Kharkiv asıllı Ekaterina, bekaretini 100 bin Euro fiyatla internette satışa çıkardı.

'MERHABA ADIM KATİA'

Bir video kaydı paylaşan genç kadın, "Merhaba, adım Katia. Ukrayna asıllıyım ama şu an ABD'de yaşıyorum" ifadesini kullandı:

"İngilizce, Ukraynaca ve biraz da Rusça konuşabiliyorum. Bekaretimi satışa çıkardım çünkü seyahat etmek, lüks içinde yaşamak ve mutlu olmak istiyorum. Sonuçta bu kararı ben verdim, bedenim bana ait."

İLANA HENÜZ BİR TEKLİF YAZILMADI

İlanında iç çamaşırlı birçok fotoğraf da paylaşan Ekaterina, gelecekte her ay 10 bin euro harcayacak bir erkekle evlenmek istediğini söylüyor. İlanın altına şimdiye kadar herhangi bir teklif yazılmış değil.

Ukrayna ve bölge ülkelerinden benzer ilanlar, daha önce de internet siteleri aracılığıyla verilmişti.

