Lüks yaşam tarzlarının perde arkası şaşkına çevirdi! Anne-kız bir olup...

Bölge Savcı Yardımcısı Catherine McCaw, "Bu, Karen'ın yasal suçlamalara maruz kalmasına rağmen reddettiği binlerce kredi kartı işlemini içeren 13 yıllık bir plandır." diye açıkladı. Karen, birçok kanıt bulunmasına rağmen, köpeklerine ait veteriner masrafları, uçak biletleri, kiralık arabalar ve otel konaklamaları da dahil birçok hizmet içeren harcamalara itiraz etti.

ÖĞRENSİN DİYE YANINA ALDI

Geist'in 33 yaşındaki kızı Alyssa Geist'in annesi tarafından planın nasıl işlediğini öğrenmesi ve böylece bunu tekrarlayabilmesi için işe alındığı iddia edildi. Mahkemede, Alyssa'nın da benzer yöntemlerle yüklü harcamalar yaptığına dair kanıtlar sunuldu. Ayrıca, Alyssa'nın ayrıca Montreal'de arkadaşlarıyla seyahat ederken annesine ulaştığı ve annesine suçlamalara nasıl itiraz edeceği konusunda mesaj attığı iddia edildi.

100 KREDİ KARTI BULUNDU

Polisler, Geist'in Huntington'daki evini bastıklarında, burada 100 kredi kartı ve Geistlerin taraflarından satın alınmadığını iddia ettikleri birçok eşya buldu. Geistlerin Cuma günü Manhattan'daki duruşmalarının ardından denetimli serbest bırakılmasına izin verildi, ancak pasaportlarına el konulması emredildi.

