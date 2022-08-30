Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Lüks yaşam tarzlarının perde arkası şaşkına çevirdi! Anne-kız bir olup...

Lüks yaşam tarzlarının perde arkası şaşkına çevirdi! Anne-kız bir olup...

30.08.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huntington'da yaşayan 61 yaşındaki Karan Geist ve 33 yaşındaki kızı Alyssa Geist, tasarımcı kıyafetleri, lüks seyahat ve tatiller için bankaları 850 bin dolardan dolandırdığı iddiası ile tutuklandılar. Cuma günü Manhattan Yüksek Mahkemesi'ne çıkan ikili, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddettiler.

Lüks yaşam tarzlarının perde arkası şaşkına çevirdi! Anne-kız bir olup...

Bölge Savcı Yardımcısı Catherine McCaw, "Bu, Karen'ın yasal suçlamalara maruz kalmasına rağmen reddettiği binlerce kredi kartı işlemini içeren 13 yıllık bir plandır." diye açıkladı. Karen, birçok kanıt bulunmasına rağmen, köpeklerine ait veteriner masrafları, uçak biletleri, kiralık arabalar ve otel konaklamaları da dahil birçok hizmet içeren harcamalara itiraz etti.

ÖĞRENSİN DİYE YANINA ALDI

Başlıksız-2

Geist'in 33 yaşındaki kızı Alyssa Geist'in annesi tarafından planın nasıl işlediğini öğrenmesi ve böylece bunu tekrarlayabilmesi için işe alındığı iddia edildi. Mahkemede, Alyssa'nın da benzer yöntemlerle yüklü harcamalar yaptığına dair kanıtlar sunuldu. Ayrıca, Alyssa'nın ayrıca Montreal'de arkadaşlarıyla seyahat ederken annesine ulaştığı ve annesine suçlamalara nasıl itiraz edeceği konusunda mesaj attığı iddia edildi.

100 KREDİ KARTI BULUNDU

iStock-915806412

Polisler, Geist'in Huntington'daki evini bastıklarında, burada 100 kredi kartı ve Geistlerin taraflarından satın alınmadığını iddia ettikleri birçok eşya buldu. Geistlerin Cuma günü Manhattan'daki duruşmalarının ardından denetimli serbest bırakılmasına izin verildi, ancak pasaportlarına el konulması emredildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pervasızlıkları kan dondurdu! Bir kahve uğruna bebeğini kaybettiPervasızlıkları kan dondurdu! Bir kahve uğruna bebeğini kaybetti
Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandıBalayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı
Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Pantolonunun düğmesini açtı! Yatağa uzanıp poz verdi

Pantolonunun düğmesini açtı! Yatağa uzanıp poz verdi

Göğüslerinin arasına sıkıştırdı! Pozu binlerce dolar kazandırdı

Göğüslerinin arasına sıkıştırdı! Pozu binlerce dolar kazandırdı

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

İlginizi Çekebilir

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Lüks yaşamlarının perde arkası şoke etti! Anne-kız bir olup...

Lüks yaşamlarının perde arkası şoke etti! Anne-kız bir olup...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.