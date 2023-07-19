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Lüks yaşantısıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat şarkıcılığa soyundu! Klip çekimi için kafasına Euro taktı

19.07.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat her yaptığıyla olay oluyor. Lüks yaşantısıyla gündemden düşmeyen ünlü isim bu defa şarkı çıkarmaya hazırlamıyor. Hatta şarkısı için klip çekimi yapan Polat'ın klip tarzı sosyal medyayı salladı. Dilan Polat klip çekimi için kafasına Euro taktı.

Lüks yaşantısı, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat bu defa ınstagram paylaşımlarıyla yine çok konuşuldu. Şu sıralar şarkıcılığa soyunan ünlü isim klip çekiminin detaylarını paylaştı. Polat'ın klip çekimi tarzı sosyal medyada gündem oldu.

Euro 30 TL'yi bulmuşken kafasının tamamını euro ile kaplayan Polat'ın bu tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar 'Başka biri yapsa komik gelir ama Dilan Polat yapınca yadırgamıyoruz' yorumunu yaptı.

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Bazı kullanıcılar ise 'Görgüsüzlük', 'Gösteriş bir insanın kültürel zayıflığını yansıtma halidir', 'Bu yoksullukta hayat pahalılığında bu yapılan hareket halka bi küfür gibi' yorumlarında bulundular.

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Hatta bazı kullanıcılar Dolar ve Euro yükseldikçe Dilan Polat'a yüklendi. Ünlü isim ise kendini tutamayıp sonunda isyan etti.

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Polat; ''Dolar Euro yükseliyor diye bana sarmayın. Yükseldikçe bizim de işlerimiz etkileniyor malum kaç şirket varya hani. Hatta baya baya etkiliyor. Enerci düş dolar düş euro el ele verip düşürelim'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat sosyal medya

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