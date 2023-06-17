Lüks yaşantısıyla gündemden düşmüyor! Eser Yenenler'e konuk olan Dilan Polat itirafıyla şoke etti! ''Ne telefonlar kırıldı...''

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat her yaptığıyla olay oluyor. Son olarak kocası Engin Polat'a hazırladığı doğum günü sürpriziyle konuşulmayı başaran Polat eşi için billboardlara "Karısının kocası iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Kapatın şehrin ışıklarını kocam pasta üfleyecek" yazısını yazdırmıştı.

Uzun süre konuşulan bu kutlamaların ardından Dilan Polat şimdi de itiraflarıyla gündeme geldi. Eser Yenenler'in YouTube programına konuk olan Polat sosyal medyadaki paylaşımlarına yapılan linçleri izledi ve onları tek tek yorumladı.

Sempatik tavırları ile dikkat çeken Dilan Polat lüks yaşantısını eleştirenlere 'Görgüsüz biri değilim' yanıtını verdi. Yenenler, bir sosyal medya kullanıcısının 'Dilan Polat realty show çekse Kardashian'ları sollar' yorumunu ünlü isme yöneltti.

Yeneler'in 'Var mı böyle bir planın?' sorusuna Polat, 'Bir ara düşündümde Engin böyle bir şeye hayatta izin vermez' yanıtını verdi. Yenenler'in 'Verir gibi ya' diye ısrarı üzerine Polat'ın itirafı şaşırttı.

''NE TELEFONLAR KIRILDI...''

Polat, 'Zar zor alıştı şimdi. Sen bilmiyorsun. O çok yeni yeni yani. Ne kıyametler, ne telefonlar kırıldı' yanıtını verdi. Dilan Polat'ın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Dilan Polat'ın bu açıklaması paylaşılıp altına; 'Ürkütücü korktum', 'Haşin biri yani' yorumları yapıldı.

