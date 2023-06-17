MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Lüks yaşantısıyla gündemden düşmüyor! Eser Yenenler'e konuk olan Dilan Polat itirafıyla şoke etti! ''Ne telefonlar kırıldı...''

Lüks yaşantısıyla gündemden düşmüyor! Eser Yenenler'e konuk olan Dilan Polat itirafıyla şoke etti! ''Ne telefonlar kırıldı...''

17.06.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşantısı, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla çok konuşulan iş insanı Dilan Polat bu defa itiraflarıyla gündeme geldi. Eser Yenenler'in YouTube programına konuk olan Polat, Yeneler'in 'Realty show çekmek gibi bir planın var mı?' sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırtı. Dilan Polat yıllar sonraki itirafı sosyal medyayı salladı.

Lüks yaşantısıyla gündemden düşmüyor! Eser Yenenler'e konuk olan Dilan Polat itirafıyla şoke etti! ''Ne telefonlar kırıldı...''

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat her yaptığıyla olay oluyor. Son olarak kocası Engin Polat'a hazırladığı doğum günü sürpriziyle konuşulmayı başaran Polat eşi için billboardlara "Karısının kocası iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Kapatın şehrin ışıklarını kocam pasta üfleyecek" yazısını yazdırmıştı.

Uzun süre konuşulan bu kutlamaların ardından Dilan Polat şimdi de itiraflarıyla gündeme geldi. Eser Yenenler'in YouTube programına konuk olan Polat sosyal medyadaki paylaşımlarına yapılan linçleri izledi ve onları tek tek yorumladı.

1

Sempatik tavırları ile dikkat çeken Dilan Polat lüks yaşantısını eleştirenlere 'Görgüsüz biri değilim' yanıtını verdi. Yenenler, bir sosyal medya kullanıcısının 'Dilan Polat realty show çekse Kardashian'ları sollar' yorumunu ünlü isme yöneltti.

2

Yeneler'in 'Var mı böyle bir planın?' sorusuna Polat, 'Bir ara düşündümde Engin böyle bir şeye hayatta izin vermez' yanıtını verdi. Yenenler'in 'Verir gibi ya' diye ısrarı üzerine Polat'ın itirafı şaşırttı.

3

''NE TELEFONLAR KIRILDI...''

Polat, 'Zar zor alıştı şimdi. Sen bilmiyorsun. O çok yeni yeni yani. Ne kıyametler, ne telefonlar kırıldı' yanıtını verdi. Dilan Polat'ın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Dilan Polat'ın bu açıklaması paylaşılıp altına; 'Ürkütücü korktum', 'Haşin biri yani' yorumları yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü sunucu boşanıyor mu? ''Evi terk etti'' iddiası... Ünlü sunucu boşanıyor mu? ''Evi terk etti'' iddiası...
Emekli maaşıyla olay oldu! 'Görüşmek isteyen emeklilerle...'Emekli maaşıyla olay oldu! 'Görüşmek isteyen emeklilerle...'
Melek Mosso konseri sonrası hedefteydi! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa mı etti? Görevden alma...Melek Mosso konseri sonrası hedefteydi! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa mı etti? Görevden alma...
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat Eser Yenenler engin polat sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatları için bir zam daha! 2 haftada 3’üncü kez…

Motorin fiyatları için bir zam daha! 2 haftada 3’üncü kez…

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi bugün başladı!

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi bugün başladı!

9 kişinin öldüğü katliamdan sağ kurtuldu! Kavganın nedenini anlattı

9 kişinin öldüğü katliamdan sağ kurtuldu! Kavganın nedenini anlattı

Deniz Zeyrek’ten CHP ile ilgili canlı yayında çok çarpıcı çıkış: ‘Kılıçdaroğlu’nun müdahale etmesi lazım! Utanılacak bir şey’

Deniz Zeyrek’ten CHP ile ilgili canlı yayında çok çarpıcı çıkış: ‘Kılıçdaroğlu’nun müdahale etmesi lazım! Utanılacak bir şey’

Mart 2021’den sonra ilk kez! Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor

Mart 2021’den sonra ilk kez! Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor

Hem otogar hem havalimanı! Akın akın gidiyorlar...

Hem otogar hem havalimanı! Akın akın gidiyorlar...

GÜNÜN VİDEOSU

Yer: Antalya... Köpek balığıyla burun buruna geldiler! “Hoşt” diyerek kovdukları anlar sosyal medyada gündem yarattı
Yer: Antalya... Köpek balığıyla burun buruna geldiler! “Hoşt” diyerek kovdukları anlar sosyal medyada gündem yarattı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.