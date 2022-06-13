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Lüks yatta bikinili pozlarını paylaştı! “Daha fazla büyük beden kadına ihtiyacımız var”

13.06.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Abby Bible, güzellik standartlarının sıfır beden üzerine yoğunlaştırmasına karşı çıkarak yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede popüler oldu. Tatilinden bikinili fotoğrafını paylaşan Bible, “Bikinili daha fazla büyük beden kadına ihtiyacımız var. Sizi görmek istiyorum. Kendinizi saklamayın” dedi.

Lüks yatta bikinili pozlarını paylaştı! “Daha fazla büyük beden kadına ihtiyacımız var”

Büyük beden model Abby Bible, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kısa sürede ünlenmeyi başardı. Güzellik algısının kusursuz beden ölçülerini ifade etmediğini düşünen Bible, her kadının güzel olduğunu ve bedenlerini sevmesi gerektiğini savunuyor. Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapan Bible, son olarak arkadaşlarıyla çıktığı lüks yat tatilinden bikinili pozunu yayınlayarak kadınlara seslendi.

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“TEK TİP KADIN GÖRMEK İSTEMİYORUZ”

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Kırmızı bikinisiyle fazla kilolarını sergileyen Bible, “Vücudumu saklamak daha fazla utanç verici bir durum. Tatillerde bikinisiyle tek tip kadın görmek istemiyoruz.Bu tabuyu hep beraber yıkalım” diye konuştu.

Bible’in 36 bin takipçisi ise fenomen ismin paylaşımına övgü dolu yorumlar yaptı. Bible’in özgüvenini takdir ettiklerini dile getiren kullanıcılardan biri “Güveniniz bulaşıcı” yorumunu yaptı. Diğer bir kullanıcı ise “Vücut ölçüleri belirleyici olamaz” diyerek fenomen ismi destekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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