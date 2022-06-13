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Sosyal medya fenomeni Alice Irving’in cinsel ilişki paylaşımı olay yarattı! “Yeniden doğmuş bakire...”

13.06.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Alice Irving, kendisine özel olarak bir tören düzenlediğini ve cinsellikten uzak durma sözü verdiğini itiraf ederek herkesi şaşırttı. Daha öncesinde sevgilileriyle cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen Irving, kendisini ‘yeniden doğmuş bakire’ olarak isimlendirerek kutlama yaptı.

Sosyal medya fenomeni Alice Irving’in cinsel ilişki paylaşımı olay yarattı! “Yeniden doğmuş bakire...”

Kanada doğumlu 24 yaşındaki Irving, doğru kişi için saf kalmak istediğini ve yeniden doğmuş bir bakire olduğunu söyleyerek sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayatı boyunca cinselliğe anlam yüklemediğini ifade eden Irving, artık kendisi için durumun değiştiğini ve evlenene kadar bekaret yemini ettiğini belirtti.

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“CİNSEL İLİŞKİDEN UZAK DURACAĞIM”

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Daily Star'a özel olarak konuşan model, “Yeniden doğmuş bir bakire, cinsel ilişkiden uzak durmayı taahhüt eden, temelde bekaret yemini eden kişidir.Yani daha önceki cinsel geçmişiniz ne olursa olsun, hayatınızın geri kalanında bağlanmak istediğiniz kişiyi bulana kadar cinsel ilişkiden uzak durmaya kararlısınızdır. Cinsel ilişkiden uzak duracağım” dedi.

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Kararının dinle alakalı bir yönü olmadığını ifade eden Irving, “Vücudumun kontrolünü yeniden almak istedim. Bunu çok güçlendirici buluyorum. Kararımın dinsel bir tarafı yok. Bu tamamen manevi bir adım. Dinsel değil tamamen manevi bir durum olduğunun altını çiziyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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