Bekarlığa veda partileri arttı! Çıplak garson bulamamaktan şikayet ettiler: Ülkede çıplak erkek sıkıntısı var

İngiltere, bekarlığa veda partilerinden gelen artan talep nedeniyle çıplak personel sayısındaki azlık ulusal bir sıkıntıya dönüştü. Ajanslar doğru niteliklere sahip personel bulamamaktan şikayet ederken organizasyon sahipleri ihtiyaçlarının karşılanmadığını dile getiriyor.

“KORKMAYAN ERKEKLER ARIYORUZ”

Bekarlığa veda partileri düzenleyen organizasyon şirketi sahiplerinden biri olan Dan Harley, “Ülkede çıplak erkek sıkıntısı var. 10 yılı aşkın süredir bu işle meşgulum ilk kez bu kadar talep görüyorum. Biz ve diğer şirketler talebe yetişme konusunda büyük zorluk yaşıyoruz. Bu yüzden vücutları sergilemekten korkmayan erkekler arıyoruz” dedi.



