Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bekarlığa veda partileri arttı! Çıplak garson bulamamaktan şikayet ettiler: Ülkede çıplak erkek sıkıntısı var

Bekarlığa veda partileri arttı! Çıplak garson bulamamaktan şikayet ettiler: Ülkede çıplak erkek sıkıntısı var

13.06.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de koronavirüs kısıtlamaların kalkmasıyla beraber düğünlerin sayısında artış yaşanmaya başladı. Düğünlerdeki artış beraberinde bekarlığıa veda partilerindeki yoğunluğu da getirdi. Ajanslar özellikle kadınların düzenlediği bekarlığa veda partilerinde görevlendirilen ‘çıplak garson’ bulamamaktan şikayet etti. Ülkede çıplak garson ilanlarının sayısındaki artış herkesi şaşırttı.

Bekarlığa veda partileri arttı! Çıplak garson bulamamaktan şikayet ettiler: Ülkede çıplak erkek sıkıntısı var

İngiltere, bekarlığa veda partilerinden gelen artan talep nedeniyle çıplak personel sayısındaki azlık ulusal bir sıkıntıya dönüştü. Ajanslar doğru niteliklere sahip personel bulamamaktan şikayet ederken organizasyon sahipleri ihtiyaçlarının karşılanmadığını dile getiriyor.

Sosyal medyanın yeni trendi hızla yayılıyor! Fenomen isim Paige Woolen önsüz bikinisiyle gündem olduSosyal medyanın yeni trendi hızla yayılıyor! Fenomen isim Paige Woolen önsüz bikinisiyle gündem oldu

“KORKMAYAN ERKEKLER ARIYORUZ”

Bekarlığa veda partileri düzenleyen organizasyon şirketi sahiplerinden biri olan Dan Harley, “Ülkede çıplak erkek sıkıntısı var. 10 yılı aşkın süredir bu işle meşgulum ilk kez bu kadar talep görüyorum. Biz ve diğer şirketler talebe yetişme konusunda büyük zorluk yaşıyoruz. Bu yüzden vücutları sergilemekten korkmayan erkekler arıyoruz” dedi.

Dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden adam, cinsel ilişki deneyimini anlattı! “İlişki imkansız...”Dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden adam, cinsel ilişki deneyimini anlattı! “İlişki imkansız...”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte en iyi, ücretsiz Youtube dönüştürücülerİşte en iyi, ücretsiz Youtube dönüştürücüler
İlginç olay! Şirinler gerçek olduİlginç olay! Şirinler gerçek oldu
Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdiBacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Eski hostes anlattı! “Battaniye altında mastürbasyon..."

Eski hostes anlattı! “Battaniye altında mastürbasyon..."

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

İlginizi Çekebilir

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Bıktığı 'devasa göğüslerini' küçültmesin diye yalvarıyorlar!

Bıktığı 'devasa göğüslerini' küçültmesin diye yalvarıyorlar!

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.