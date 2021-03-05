Lupin 2. sezondan ilk fragman geldi

Omar Sy, Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella, Soufiane Guerrab gibi isimlerin rol aldığı Netflix’in rekorlar kıran dizisi Lupin’in ikinci sezonundan ilk fragman geldi.

Günlerde Netflix’in en popüler yapımlaro listesinin zirvesinden inmeyen Lupin, dizinin ana teması, Maurice Leblanc’in “Arsène Lupin” adlı kitabına dayanıyor.

LUPIN İKİNCİ SEZON HAKKINDA

Assane'nin Hubert Pelligrini'den intikam alma arzusu, ailesini paramparça eder. Köşeye sıkışan ve yeni bir plan düşünmesi gereken Assane, kendini tehlikeye atmaya da göze almak zorunda.

Lupin 2. sezon yayın tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

