MAGAZİN

"Lütfi Özkök: Portreler" sergisi 3 Mayıs 2020'ye kadar görülebilecek

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 22.12.2019 14:53 | Son Güncelleme

Küratörlüğünü İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi Yöneticisi Demet Yıldız'ın üstlendiği sergide, Nazım Hikmet, Samuel Beckett ve Rene Char'ın aralarında bulunduğu 24 Nobel ödüllü yazar ile toplam 89 ismin portresi yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Sanatçı portreleri ile tanınan, aynı zamanda yazar Lütfi Özkök'ün İsveç'teki arşivinden bir portre seçkisi, İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi'nde 3 Mayıs 2020'ye kadar sanatseverlerle buluşacak.

Dünyada ve Türkiye'de 1950'li yıllardan itibaren edebiyat ve sanat alanına yön veren kişilerin portre fotoğraflarını çeken sanatçının "Lütfi Özkök: Portreler" başlıklı sergisi, aynı zamanda bir döneme tanıklık etmeyi de amaçlıyor.

Özkök'ün edebiyat dergilerinde yayımlanan yazılarına eşlik etmesi için fotoğraf çekmeye başladığı 1950'lerden 1990'ların sonuna uzanan döneme ait fotoğraflardan oluşan sergide, Nazım Hikmet, Samuel Beckett ve Rene Char'ın aralarında bulunduğu 24 Nobel ödüllü yazar ile toplam 89 ismin portresi yer alıyor.

Küratörlüğünü İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi Yöneticisi Demet Yıldız'ın üstlendiği sergide ayrıca fotoğraflara eşlik eden metin, obje ve belgeler aracılığıyla Özkök'ün portrelerini çektiği kişilerle olan ilişkisi izleyicilere aktarılıyor.

Sergi alanında aynı zamanda Özkök'ün torunu Anna Juhlin'in "Stockholm Tempo Belgesel Film Festivali"nde genç yönetmenler dalında birincilik kazandığı ve dedesinin yaşamını anlatan "Fil Gibi Evdeki Şair" adlı 2010 yapımı belgesel film de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

- Lütfi Özkök hakkında

Lütfi Özkök 1923'te İstanbul Feriköy'de doğdu. 1942'de arkadaşları Sabahattin Kudret Aksal, Fahir Onger ve İlhan Arakon ile birlikte "Sokak" adlı bir dergi çıkaran sanatçı, 1943'te Viyana Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrenimi sırasında savaş nedeniyle 1944'te Türkiye'ye döndü.

Beş yıl sonra Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde okuduğu sırada sınıf arkadaşı Anne Marie Juhlin ile evlenerek, İsveç'e yerleşti. 1953 yılında Lasse Södeberg ile birlikte "Ekmek ve Sevda" adlı Türk şairleri antolojisini hazırlayan Özkök'ün hazırladığı bu eserde Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Oktay Rifat'ın şiirleri yer aldı.

Özkök, 1977'de İsveç Kraliyet Akademisi'nin Sanat Ödülü'ne değer görüldü. 1996'da İsveç Akademisi Ödülü'nü alan Lütfi Özkök, 2002 yine İsveç Hükümeti tarafından "Illis Quorum Liyakat Madalyası" ile onurlandırıldı. Sanatçı, 2009'da ise İsveç'te "Yılın Avrupalısı" seçildi. 2010'da Nobel Müzesi'nde Nobel Ödülü kazanmış 35 yazarın portresinin yer aldığı sergisi açılan Lütfi Özkök, 2017'de, Stockholm'de hayatını kaybetti.

Gülben Ergen'den iddialı paylaşım! Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladıGülben Ergen'den iddialı paylaşım! Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladı
345 kişi 'sanatçı tanıtma kartı' almaya hak kazandı345 kişi 'sanatçı tanıtma kartı' almaya hak kazandı
Çini cam füzyon ile buluştuÇini cam füzyon ile buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Modern İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi Lütfi Özkök Lütfi Özkök: Portreler

En Çok Okunan Haberler

Bir partinin ismi değişiyor!

Bir partinin ismi değişiyor!

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklama

Dev projede sona yaklaşılıyor

Dev projede sona yaklaşılıyor

Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiliz sanatçı Banksy'nin yeni maket çalışması Beytüllahim'de sergilendi

İngiliz sanatçı Banksy'nin yeni maket çalışması Beytüllahim'de sergilendi

Modifiye araç tutkunları şehitleri andı

Modifiye araç tutkunları şehitleri andı

Antalya'da Kadın Köy Pazarı açıldı

Antalya'da Kadın Köy Pazarı açıldı

Konya Seydişehir Taraşcı Barajı'nda 15 kiloluk sazan yakalandı

Konya Seydişehir Taraşcı Barajı'nda 15 kiloluk sazan yakalandı

Bosna Hersek'te motosikletli Noel babalardan kimsesiz çocuklara yılbaşı paketi

Bosna Hersek'te motosikletli Noel babalardan kimsesiz çocuklara yılbaşı paketi

Aydın'da deve güreşi festivali büyük ilgi gördü

Aydın'da deve güreşi festivali büyük ilgi gördü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.