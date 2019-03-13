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Maaşı kesilince öğrendi! Meğer 56 yıldır evliymiş

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.03.2019 15:44 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Siham Reyhani (70), babasından kalan Bağkur maaşının kesilmesi üzerine başvurduğu SGK'da, 14 yaşından beri Suriyeli bir kişiyle evli olduğunu öğrendi. Bugün kadar hiç evlenmediğini belirten Reyhani, yetkililerden yardım istedi.

Maaşı kesilince öğrendi! Meğer 56 yıldır evliymiş

İskenderun'da, bugüne kadar hiç evlenmeyen Siham Reyhani'nin, geçen yıl temmuz ayında yaşamını yitiren Bağkur emeklisi babasından kalan maaşı kesildi. SGK'ya ve maaş aldığı bankaya başvuran Siham Reyhani, evli göründüğü için maaşının kesildiğini öğrendi.

14 YAŞINDAN BERİ EVLİ GÖRÜNÜYOR

Nüfus Müdürlüğü'ne giden Reyhani'ye, All Kassem adlı bir Suriyeli ile Gaziantep'te 14 yaşından beri evli göründüğünü belirtildi.

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HİÇ NİŞANLANMADI BİLE

Kendisinin hiç evlenmediğini belirten Siham Reyhani, "Kardeşim Gülseren Reyhani ile birlikte, doğduğumuz babadan kalma evimizde yaşıyoruz. Evliliği bırakın, başımdan bir nişanlılık dahi geçmedi. Tam bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayım. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdum. Devlet yetkililerinden, beni bu durumda kurtarmalarını ve yardım etmelerini bekliyorum" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
maaş siham reyhani bağkur SGK

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu bir yanlışlık değil. bildiğin oradaki memurlar suriyelilerden para alıyorlar vatandaşlık vermek için. bunu yapan memuru bulup asmak gerek. bunun benzeri binlerce olay var. çoğu da gaziantep nüfus müdürlüğünde yapılmış. nasıl bir düzen kurduysa oradakiler. belki milyonlara lira aldılar bu sayede.
adam yok kadın evli ?
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