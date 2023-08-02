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Mabel Matiz 19 yaşındayken Aşkın Nur Yengi ile olan pozunu paylaştı! O detay çok şaşırttı "Dokunmayın çok fenayım"

02.08.2023 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek adı Fatih Karaca olan ünlü şarkıcı sahne adı olarak kullandığı Mabel Matiz ismiyle tanınıyor. Bu yıl kendi ismiyle albüm çıkaran Mabel Matiz, "Fatih" albümünde usta sanatçı Aşkın Nur Yengi ile bir düet yaptı. Mabel Matiz, Aşkın Nur Yengi ile olan 2004 yılından bir karelerini paylaştı. Mabel Matiz paylaşımının altına 19 yaşındayken imza aldığı sanatçı ile günümüzde düet yaptığı için ne kadar mutlu ve gururlu olduğuna değindi.

Aşkın Nur Yengi ile "Fatih" albümünde "İki Satır Yara" adlı parçayı seslendiren Mabel Matiz, 19 yaşında Aşkın Nur Yengi'den imza aldığı anın karesini paylaştı. Paylaşımına "Fotoğraf, 2004 yılında bir imza gününden. Burada 19 yaşındayım ve görüldüğü üzere ağzım kulaklarımda!" sözleriyle başlayan Mabel Matiz uzun uzun duygularına yer edindi.

DOKUNMAYIN ÇOK FENAYIM

Mabel Matiz ismiyle tanınan ünlü şarkıcı Fatih Karaca, kendi adı olan "Fatih" isminde bir albüm çıkardı. Albümde usta sanatçı Aşkın Nur Yengi ile "İki Satır Yara" isminde bir düet çalışması yaptı.

Sosyal medya hesabında 2004 yılında Aşkın Nur Yengi'den imza aldığı kareyi paylaşan Mabel Matiz o karede 19 yaşında.

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Paylaşımda şaşırtan bir detaya değinen Mabel Matiz, "'Fatih’e sevgilerle' diye imzalanan bir kasetten, “Fatih” albümünde yapılan düete… Dokunmayın çok fenayım." sözlerine yer verdi.

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Aşkın Nur Yengi 2004 yılında kendisine kaset imzalatmaya gelen Mabel Matiz'e "Fatih'e sevgilerle" yazdı. Günümüzde ise "Fatih" albümünde beraber şarkı seslendirler.

Mabel Matiz'in paylaşımına düştüğü not şu şekilde:

"Fotoğraf, 2004 yılında bir imza gününden.
Burada 19 yaşındayım ve görüldüğü üzere ağzım kulaklarımda!

Aşkın’a bayılıyorum ben kendimi bildim bileli. Hatıralarımda hep sesi var. Eminim hepimiz için öyledir. Lisede harçlıklarımdan biriktirip aldığım, bir akşamüstü Mersin Kültür Merkezi’nin merdivenlerine oturup Akdeniz’i seyrederek, walkman’den dinlemeye başladığım o kasetin ilk hissini unutmam mümkün değil.

Aşkın çok başka.

Hayatta kendiliğinden oluveren şeylere hayranlığım hep bakidir. Bu düeti ona götürdüğüm anı su gibi berrak hatırlıyorum. Her şey çok kısa sürede şıp diye oldu. İyi ki de oldu. Varlığı bu albümün baş tacıdır, gurur kaynağıdır. Onur duydum, büyük mutluluk duydum Aşkın’la birlikte bir şarkımı söylemekten.

“Fatih’e sevgilerle” diye imzalanan bir kasetten, “Fatih” albümünde yapılan düete…
Dokunmayın çok fenayım.

Ne kadar teşekkür etsem az. İyi ki varsın Aşkın’cım, sen hep bize şarkılar söyle!"

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Aşkın Nur Yengi de paylaşımın altına şu şekilde yorum yaptı:

"Kıymetli Fatih’im, senin iyi kalbin önce kalemine sonra melodine, ve sesine yansımış... Müzik yolculuğunda bir müzisyen olarak gerek manevi gerek sesimle yanında olabildiysem ne mutlu... Senin kadar içimdeki beylik cümleleri kuramıyorum ama, iyi ki hayat bizi karşılaştırmış... Ağlamaya doğru gittiğim doğrudur."

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