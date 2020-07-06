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Mabel Matiz Altın Kelebek konuşması ile gündemde! Altın Kelebek konuşması eksik paylaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 09:50 | Son Güncelleme

Mabel Matiz Altın Kelebek konuşması ile gündeme geldi. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Klip" ve "En İyi Erkek Şarkıcı" ödüllerinin sahibi olan Mabel Matiz, Altın Kelebek konuşmasının eksik paylaşıldığını belirtti ve Altın Kelebek konuşmasının tam metnini sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Mabel Matiz'in Altın Kelebek konuşmasının eksik paylaşılmasına sosyal medyadan da tepki geldi.

Mabel Matiz Altın Kelebek konuşması ile gündemde! Altın Kelebek konuşması eksik paylaşıldı

YKS'nin ardından gündeme gelen Mabel Matiz Altın Kelebek konuşması ile bir kere daha gündemde. Bunun nedeni ise Mabel Matiz'in Altın Kelebek konuşmasının eksik paylaşılması oldu. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne damga vuran isimlernden biri Mabel Matiz oldu. Matiz, "En İyi Klip" ve "En İyi Erkek Şarkıcı" ödüllerinin kazananı oldu.

Koronavirüs nedeniyle bant üzerinden yayınlanan Altın Kelebek Ödülleri töreninde Mabel Matiz'in konuşması şu şekilde paylaşıldı:

"Herkese merhaba. Beni bu güzel ödülle onurlandırdınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayatta da aşkta da müzikte de sınırlara, etiketlere, insan icadı kategorilere takılmamak ve andaki ödülümüzün tadını çıkarmak gerektiğine inanıyorum. Bu dünyanın insanları olarak, aynılığımızı ve farklılıklarımızı gönülden kabul edip kutlayabildiğimizde, iyileşmemiz de bir o kadar hızlı, beraber ve direnden gerçekleşecektir. Ödülümü, bu farkındalığı yaşayan, yayan, çeşitliliğin her türlüsünü kutlayabilen bütün herkese ithaf ediyorum."

Mabel Matiz Altın Kelebek konuşmasını paylaştı

Ancak Mabel Matiz Altın Kelebek konuşması üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Ünlü şarkıcı paylaşımında, "Malesef eksik yayınlanmış olan ödül konuşma metnimin tamamını ekte paylaşma ihtiyacı duyuyorum" dedi. Matiz, paylaşımına ek olarak Altın Kelebek konuşmasının tam metnini takipçileri ile paylaştı.

Mabel Matiz'in eksiksiz paylaştığı konuşma metni ise şu şekildeydi:

"Herkese merhaba. Beni bu güzel ödülle onurlandırdınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayatta da, aşkta da, müzikte de sınırlara, etiketlere, insan icadı kategorilere takılmamak ve andaki ödülümüzün tadını çıkarmak gerektiğine inanıyorum. Bu dünyanın insanları olarak, aynılığımızı ve farklılıklarımızı gönülden kabul edip kutlayabildiğimizde, iyileşmemiz de bir o kadar hızlı, beraber ve derinden gerçekleşecektir. Ödülümü, bu farındalığı yaşayan, yayan, çeşitliliğin her türlüsünü kutlayabilen bütün herkese ithaf ediyorum."

Mabel Matiz Altın Kelebek konuşması ile sansüre uğradıktan sonra sosyal medya kullanıcıları bu duruma tepki gösterdi.

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