Mabel Matiz'e seyirciden doğum günü sürprizi

Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleşen konserin başlangıcını 'Mendilimde Kırmızım Var' şarkısıyla yapan Mabel Matiz Harbiye'de eğlencenin ateşini yaktı. Akşam boyunca sahnede fırtınalar estiren sanatçı, en sevilen şarkılarını seyircisiyle koro halinde söyledi. Seyircisini selamlayarak: “Yine kutsal mekan Harbiye’de sizlerleyiz ve baş başayız. Şarkılar birlikte söylenince daha iyileştirici oluyor. Bu akşam sizleri gündelik hayatın tantanasından birkaç saatliğine de olsa uzaklaştırmak istiyoruz.” diyen Mabel Matiz, unutulmaz bir konser yaşatacağının sinyalini verdi.

"AŞK SİZİ HEP VAR ETSİN"

‘Aşk Yok Olmaktır’ şarkısını seslendirdikten sonra Mabel Matiz sahneden Yıldız Tilbe’ye selam göndererek; “Sevgili Yıldız aşk yok olmaktır demiş ama diliyorum ki aşk sizi hep var etsin ve birlikte var olun.” sözleriyle büyük alkış aldı. Seyircisinin yoğun isteği üzerine ‘’Toy’’ şarkısına konserin ortasında bis yapan Matiz, sezonun üçüncü Harbiye konserinde de müzikseverlerin gönlünü fethetti.

SEYİRCİDEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Öte yandan 31 Ağustos’ta yeni yaşını kutlayan sanatçının Harbiye’yi dolduran hayranları doğum gününü bir kez daha açık havada tezahüratlar eşliğinde kutladılar.



Konserini muhteşem enerjisiyle sonlandıran sanatçı yoğun istek üzerine yeniden sahneye çıkarak ‘Yaşım Çocuk’ şarkısıyla bis yaptı.

