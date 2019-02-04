Maç bitti kadınlar birbirine girdi: Yaralılar var

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanan Sakaryaspor- Hacettepe karşılaşmasını Kuzey tribününde izleyen M.C. ve B.Y. isimli iki arkadaş ismi bilinmeyen kadın taraftar ile tartışmaya başladı.
Diğer taraftarların araya girmesi sonucu tartışma son buldu. Karşılaşmanın bitmesinin ardından stadyumdan ayrılan kadın taraftarlar stat çevresinde tekrar kavga etmeye başladı. Çıkan kavgada M.C. ve B.Y. vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. ÿ taraftarı bıçaklayan kadın kaçtı.
Çevredekilerin müdahalede bulunduğu 2 kadın taraftar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis görgü tanıklarının ifadelerine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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