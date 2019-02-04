Maç bitti kadınlar birbirine girdi: Yaralılar var

orkun.inanc orkun.inanc
GÜNDEM  | 04.02.2019 06:20 | Son Güncelleme

Sakaryaspor ile Hacettepe karşılaşması sırasında kadınlar arasında tribünde çıkan tartışma, maç sonunda bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklanan 2 kadın taraftar hastaneye kaldırıldı.

Maç bitti kadınlar birbirine girdi: Yaralılar var

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanan Sakaryaspor- Hacettepe karşılaşmasını Kuzey tribününde izleyen M.C. ve B.Y. isimli iki arkadaş ismi bilinmeyen kadın taraftar ile tartışmaya başladı.

Diğer taraftarların araya girmesi sonucu tartışma son buldu. Karşılaşmanın bitmesinin ardından stadyumdan ayrılan kadın taraftarlar stat çevresinde tekrar kavga etmeye başladı. Çıkan kavgada M.C. ve B.Y. vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. ÿ taraftarı bıçaklayan kadın kaçtı.

Çevredekilerin müdahalede bulunduğu 2 kadın taraftar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis görgü tanıklarının ifadelerine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Survivor 2019 Türkiye yarışmacıları kimler? İşte merak edilen o isimlerSurvivor 2019 Türkiye yarışmacıları kimler? İşte merak edilen o isimler
Valilik, görüntüler sonrası harekete geçti!Valilik, görüntüler sonrası harekete geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor Hacettepe kavga

En Çok Okunan Trend Haberler

Canan Karatay'dan dikkat çeken çay uyarısı! Sakın bunu yapmayın

Canan Karatay'dan dikkat çeken çay uyarısı! Sakın bunu yapmayın

Kayıp futbolcudan kahreden haber!

Kayıp futbolcudan kahreden haber!

Mert Alaş, Kendall Jenner'ın çıplak fotoğrafını paylaştı

Mert Alaş, Kendall Jenner'ın çıplak fotoğrafını paylaştı

Flaş Başakşehir sözleri! 'Benim kurduğum takım'

Flaş Başakşehir sözleri! 'Benim kurduğum takım'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Yaşlı kadından şaşırtan cevap: Sana börek yaparım ama oy vermem

Yaşlı kadından şaşırtan cevap: Sana börek yaparım ama oy vermem

Ahmet Kaya ile ilgili bir ilk gerçekleşti!

Ahmet Kaya ile ilgili bir ilk gerçekleşti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor 2019 Türkiye yarışmacıları kimler? İşte merak edilen o isimler

Survivor 2019 Türkiye yarışmacıları kimler? İşte merak edilen o isimler

5 yaşındaki çocuğa silah verip ateş ettirdi! Valilik harekete geçti

Valilik, görüntüler sonrası harekete geçti!

Polis görüntülerini paylaştı! Motorda akrobasi pahalıya patladı

Motorda akrobasi pahalıya patladı

İstanbul'da evinde fenalaşarak yere düşen yaşlı kadın 24 saat yardım bekledi

24 saat hareketsiz yardım bekledi

Bolu'da bir kadın rüyasında dövüldüğünü gördüğü adamın bakımını üstlendi

Rüya gerçek çıktı, hayatı değişti!

Dikili açıklarında hortum paniği

İlçede büyük panik! Antalya'dan sonra bir yerde daha...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.