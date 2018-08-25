MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 2 - 2 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nda oynanan maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Trabzonspor'un gollerini 28. dakikada Filip Novak ve 80. dakikada Hugo Rodallega kaydetti. Ankaragücü'nün golleri 43. dakikada Ricardo Faty ve 90. dakikada Youness Mokhtar'dan geldi.
Bu beraberliğin ardından Ankaragücü ve Trabzonspor, 4'er puana ulaştı.
Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Moulin'in vuruşunda, savunmadan seken top El Kabir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı dışından bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
19. dakikadaki Trabzonspor atağında, sağ taraftan ceza alanına giren Yusuf Yazıcı'nın dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Hopf topu kornere çeldi.
28. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Yusuf Yazıcı'nın kafayla aşırdığı topa altıpas içinde yine kafayla vuran Novak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
43. dakikada MKE Ankaragücü skora denge getirdi. Erdem Özgenç'in sağ kanattan verdiği pasla penaltı noktası üzerinde uygun durumda topla buluşan Faty, yaptığı düzgün vuruşla takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarı
51. dakikada Pinto'nun soldan yaptığı ortada, ceza alanı içinde iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafayla yaptığı vuruşta, savunmaya da çarpan topu kaleci Onur Kıvrak son anda kornere tokatladı.
60. dakikada Trabzonspor ceza alanı dışı sağ çaprazında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda, kaleci Hopf meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
72. dakikada MKE Ankaragücü gole çok yaklaştı. El Kabir'in sol taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Mokhtar'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.
80. dakikada Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Olcay Şahan'ın sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde boş pozisyonda bulunan Rodallega, yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.
83. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Yusuf Yazıcı'nın şutunda, kaleci Hopf gole izin vermedi.
90+1. dakikada MKE Ankaragücü tekrar eşitliği sağladı. Erdem Özgenç'in ortasında Kehinde'nin kafa vuruşunda kaleci Onur Kıvrak'ın çeldiği top, Mokhtar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-2.
Karşılaşma, 2-2 berabere sona erdi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
MKE Ankaragücü: Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Kone, Pinto, Faty, Arif Morkaya (Dk. 46 Kenan Özer), İlhan Parlak (Dk. 84 Kehinde), Moulin, Mokhtar, El Kabir (Dk. 90+2 Heurtaux)
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa (Dk. 90 Hasan Batuhan Artarslan), Abdülkadir Ömür (Dk. 73 Nwakaeme), Yusuf Yazıcı (Dk. 84 Kucka), Olcay Şahan, Rodallega
Goller: Dk. 28 Novak, Dk. 80 Rodallega (Trabzonspor), Dk. 43 Faty, 90+1 Mokhtar (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 27 Kone, Dk. 87 Moulin (MKE Ankaragücü), Dk. 41 Abdülkadir Ömür, Dk. 90+2 Kucka (Trabzonspor)
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