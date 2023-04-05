MAÇ SONUCU: Başakşehir, Galatasaray'ı Türkiye Kupası'nın dışına itti! 5 gollü düello ve yarı final...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan ve yüksek bir tempoda oynanan maçta kazanan taraf Başakşehir oldu.

Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Başakşehir'in 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Danijel Aleksic ile 12. ve 66. dakikalarda Patryk Szysz kaydetti. Galatasaray'ın sayıları ise 20. dakikada Kaan Ayhan ve 51. dakikada Mauro Icardi'den geldi.

Bu skorun ardından Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Galatasaray ise organizasyona veda etti. Başakşehir, yarı finalde Ankaragücü ile eşleşti.

GOL İPTAL EDİLDİ!

Maçın 5. dakikasında Başakşehir'in kendi yarı sahasında pas yaptığı esnada Galatasaray ön alanda pres uyguladı. Sarı - kırmızılılarda kapılan top sonrası Mauro Icardi, ceza sahası içine giren Kerem Aktürkoğlu'na iyi bir servis yaptı. Başarılı futbolcunun vuruşu ağlarla buluştu ve Galatasaray 1-0 öne geçti. Ancak gerçekleştirilen VAR kontrolü sonrasında pozisyonun ofsayt olması nedeniyle Galatasaray'ın golü iptal edildi.

ABDÜLKERİM, NET POZİSYONU ÖNLEDİ

Başakşehir, 10. dakikada gole çok yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Danijel Aleksic, ceza sahasına topla birlikte girdi. Tecrübeli futbolcunun Muslera ile karşı karşıya kaldığı anda Abdülkeri Bardakcı, rakibine yetişti ve kayarak topu kornere gönderdi.

BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ: SZYSZ!

Adeta 'bir o kalede bir bu kalede' başlayan maçta ilk gol Başakşehir'den geldi! Turuncu - lacivertliler, 12. dakikada yakaladığı hızlı hücum fırsatını iyi değerlendirdi. Ceza yayına yakın bölgede topla buluşan Serdar Gürler, sol kanattan ceza sahasına giren Patryk Szysz'i gördü. Polonyalı futbolcunun dar açıdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.

ICARDI VE DİREK!

Karşılaşmanın 15. dakikasında Başakşehir savunmasının kaptırdığı top, ceza sahası içindeki Mauro Icardi'nin önüne düştü. Yıldız golcünün sol ayağıyla yaptığı vuruş üst direkten döndü. Kerem Aktürkoğlu'nun kafasıyla tamamlamak istediği meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

KAAN AYHAN: 1-1!

Galatasaray, 20. dakikada köşe vuruşu kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korneri kafasıyla aşırtan Mauro Icardi'nin asistini Kaan Ayhan tamamladı ve sarı - kırmızılılar, 1-1'i yakaladı.

BAŞAKŞEHİR, ALEKSIC İLE GOLÜ BULDU!

Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça yüksek bir tempoda oynanırken, Başakşehir 30. dakikada yeniden öne geçti. Serdar Gürler, sol kanattan ceza sahasına koşu yapan Joao Figueiredo'ya pasını gönderdi. Brezilyalı futbolcunun içeriye çevirdiği topu Danijel Aleksic gelişine bir vuruşla bitirdi ve turuncu - lacivertlileri 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

EMRE BELÖZOĞLU KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 38. dakikada yoğun itirazları nedeniyle hakem Kadir Sağlam tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

BİR GOL İPTALİ DAHA: MERTENS!

Galatasaray, 40. dakikada Dries Mertens ile golü buldu. Kazımcan Karataş'ın sol kanattan ceza sahası içine girip yaptığı ortayı tamamlayan Mertens, durumu 2-2'ye getirdi. Ancak gerçekleştirilen VAR kontrolü sonrasında 'Mertens'in elle oynaması' nedeniyle gol, iptal edildi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI!

İkinci devreye daha istekli bir başlangıç yapan Galatasaray, beraberlik golünü 51. dakikada buldu. Sağ kanatta topla buluşan Zaniolo'nun ortasını Mauro Icardi tamamladı ve durum 2-2'ye geldi.

BAŞAKŞEHİR ATTI! YİNE SZYSZ...

Galatasaray'ın öne geçmek için ataklarını sıklaştırdığı sırada Başakşehir bir hızlı hücum fırsatı yakaladı. Turuncu - lacivertlilerde sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler'in ortasına Aleksic vurdu ancak Muslera sektirdi. Kaleciden dönen topu 66. dakikada Patryk Szysz bitirdi ve kendisini 2, takımının ise 3. golünü kaydetti.

GALATASARAY'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de son yaptıkları Adana Demirspor müsabakasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Nef Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Leo Dubois, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata görev bekledi.

Okan Buruk, lider oldukları Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor ile yaptıkları maçın ilk 11'inde görevlendirdiği Nelsson, Rashica ve Oliveira'yı yedeğe çekti. Buruk, sol bek Sam Adekugbe'yi ise kadroya almadı.

Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Zaniolo, Midtsjö, Kazımcan Karataş ve Kaan Ayhan'ı oynattı.

ZANIOLO İLK KEZ...

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maça 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün ara transfer döneminde İtalya'nın Roma takımından transfer ettiği Zaniolo, 3 Süper Lig maçında forma giyerken bunların tamamında sonradan oyuna dahil oldu.

Genç yıldız, Medipol Başakşehir mücadelesiyle Galatasaray'da ilk kez bir resmi müsabakanın başlangıç kadrosunda yer aldı.

Zaniolo, süre aldığı 3 Süper Lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı.

KAZIMCAN, 12 MAÇ SONRA 11'DE

Sarı-kırmızılı ekibin genç sol beki Kazımcan Karataş, 12 resmi maçın ardından ilk 11'de görev yaptı.

Galatasaray'da son olarak Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki İstanbulspor mücadelesinde 11'de oynayan Kazımcan, söz konusu maçta sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Kazımcan, 25 Aralık 2022'deki İstanbulspor mücadelesinden sonra sarı-kırmızılı ekibin çıktığı 12 resmi müsabakada sadece 1 kez forma giydi.

Söz konusu dönemde hiç ilk 11'de görev alamayan 20 yaşındaki futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla ilk 11'e döndü.

TARAFTARDAN İSRAİL TEPKİSİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki gösterdi.

Ev sahibi ekibin taraftarları, kale arkasındaki tribüne "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır." yazılı pankart astı.

BELÖZOĞLU'NDAN TEK FARKLI HAMLE

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de yer verdiği Berkay Özcan'ın yerine Lucas Biglia'yı Galatasaray karşısında sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir, sahaya, Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Danijel Aleksic, Serdar Gürler, Szysz ve Joao Figueiredo ilk 11'iyle çıktı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Adnan Januzaj, Batuhan Çelik, Philippe Keny, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Efe Arda Koyuncu ve Caner Erkin yer aldı.

ÜÇ İSİM SAKAT

Medipol Başakşehir'de 3 oyuncu, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında görev yapamadı.

Sakatlıkları bulunan Stefano Okaka, Eden Karzev ve Edgar Ie takımdaki yerlerini alamadı.



