MAÇ SONUCU: Beşiktaş, 10 kişi kalan Başakşehir'e şans tanımadı! Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku, 3 puanı getirdi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk etti. Her iki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği maçta birçok pozisyon yaşandı. 90 dakikası nefes kesen mücadelede kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Vincent Aboubakar ve 55. dakikada Arthur Masuaku kaydetti.

Başakşehir'de Adnan Januzaj, 35. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 46'ya yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Üst üste 3. kez yenilen Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise 6. basamakta yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta İstanbulspor'u konuk edecek. Başakşehir ise Karagümrük deplasmanına çıkacak.

TOUBA'DAN KRİTİK DOKUNUŞ

Beşiktaş, ilk tehlikeli atağını 12. dakikada geliştirdi. Sol kanatta topla buluşan Arthur Masuaku, ceza sahası içindeki Vincent Aboubakar'a doğru ortasını yaptı. Başakşehir savunmasında Ahmed Touba, son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

ABOUBAKAR YİNE ATTI: 1-0!

Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'ne karşı fileleri sarsan Vincent Aboubakar, Başakşehir'e karşı da golünü attı. Karşılaşmanın 15. dakikasında ceza sahasının önünde topla buluşan Kamerunlu yıldız, karşısına aldığı Ahmed Touba'yı şık bir çalımla ekarte etti ve dar açıdan köşeye yaptığı vuruşla Beşiktaş'ı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

VAR KONTROLÜ VE KIRMIZI KART! ADNAN JANUZAJ...

Müsabakanın 33. dakikasında yaşanan top kapma mücadelesinde Beşiktaşlı Gedson Fernandes, Başakşehirli Adnan Januzaj'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, VAR uyarısının ardından pozisyonu izlemeye gitti. İncelemesinin tamamlayan Kalkavan, Januzaj'ı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

TAYYİP TALHA SANUÇ, MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, 38. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanarak yerde kaldı. Oyuna devam edemeyeceği belirlenen Sanuç, sedyeyle kenara geldi. Genç stoperin yerine Romain Saiss girdi.

MASUAKU FARKI 2'YE ÇIKARDI

Beşiktaş, 55. dakikada orta alanda kaptığı top sonrası hızlı hücum fırsatı yakaladı. Vincent Aboubakar, sol kanatta hareketlenen Arthur Masuaku'ya pasını gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden deneyimli futbolcunun köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve siyah - beyazlılar skoru 2-0'a getirdi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN DEĞİŞİKLİK YOK

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz haftaki Ankaragücü maçının kadrosunda değişikliğe gitmedi.

Kalede Mert Gönok, savunmada Onur Bulut, Tayyip Talha Sonuç, Omar Colley, Arthur Masuaku, orta sahada Salih Uçan, Gedson Fernandes, Amir Hadziahmetovic, Nathan Redmond ve Cenk Tosun’a şans veren Güneş, hücumda ise Vincent Aboubakar’ı sahaya sürdü.

GHEZZAL RİSKE EDİLMEDİ

Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi öncesinde ısınırken sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Rachid Ghezzal; MKE Ankaragücü maçının ardından Medipol Başakşehir deplasmanında da takımını yalnız bıraktı.

Hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Cezayirli futbolcu, yapılan son kontrollerin ardından riske edilmeyerek kadroya alınmadı.

BELÖZOĞLU'NDAN 5 DEĞİŞİKLİK

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Corendon Alanyaspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçında Eden Karzev, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Serdar Gürler ve Stefano Okaka'nın yerine, Şener Özbayraklı, Danijel Aleksic, Adnan Januzaj, Patryk Szysz ve Joao Figueiredo'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Şener, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Lucas Biglia, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Figueiredo ve Szysz ilk 11'iyle çıktı.

Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Karzev ve Mesut Özil kadroda yer almadı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Muhammed Şengezer, Serdar Gürler, Batuhan Çelik, Philippe Keny, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner, Edgar Ie, Stefano Okaka ve Caner Erkin yer aldı.

DELE ALLI VE N'KOUDOU KADROYA ALINMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İngiliz futbolcu Dele Alli ve Kamerunlu hücum oyuncusu Georges-Kevin N’Koudou’yu, Ankaragücü maçında olduğu gibi Medipol Başakşehir deplasmanında da kadroya dahil etmedi.

Geçtiğimiz hafta Vodafone Park’taki mücadeleyi tribünden takip eden iki oyuncu, bu hafta da 21 kişilik kadroda yer bulmadı. Bu 2 futbolcunun yanı sıra Atiba Hutchinson ve Kerem Atakan Kesgin de kadroda olmayan diğer oyuncular oldu.

FIGUEIREDO İLK KEZ 11'DE

Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde Gaziantep FK'den kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Joao Figueiredo, turuncu-lacivertli takımda ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Başakşehir'in, geçtiğimiz hafta Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada sonradan oyuna giren Figueiredo, İstanbul ekibiyle ikinci maçına Beşiktaş karşısında çıktı.

WELINTON CEZASI NEDENİYLE FORMA GİYEMEDİ

Beşiktaş’ın Brezilyalı savunmacısı Welinton Souza, cezası nedeniyle Medipol Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bıraktı.

Ankaragücü mücadelesinde 90. dakikada oyuna giren Welinton, uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla, bu sezonki 4. kartını görerek cezalı duruma düşmüştü.

BEŞİKTAŞ'TAN İSTİKLAL MARŞI MESAJI

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçında sahaya İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 102. yılını kutlayan mesajlı pankartla çıktı.

OKAN GEDİKALİ UNUTULMADI

Karşılaşma öncesinde, A Milli Takımın eski kalecisi ve Artvin Hopaspor'un kaleci antrenörü Okan Gedikali'nin vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.

Başakşehir takımı sahaya, "Destek yaz 8332'ye gönder" yazılı pankartla çıkararak depremzedeler için düzenlenen kampanyaya destek çağırısında bulundu.



