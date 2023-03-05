SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. MAÇ SONUCU: Beşiktaş, kötü gidişe Dolmabahçe'de 'dur' dedi! Siyah - beyazlılar, Dolmabahçe'deki ilklerin gecesinde Salih Uçan ve Vincent Aboubakar ile Ankaragücü'nü devirdi...

MAÇ SONUCU: Beşiktaş, kötü gidişe Dolmabahçe'de 'dur' dedi! Siyah - beyazlılar, Dolmabahçe'deki ilklerin gecesinde Salih Uçan ve Vincent Aboubakar ile Ankaragücü'nü devirdi...

05.03.2023 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta siyah - beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği müsabaka; yüksek tempoda oynanırken, büyük bir heyecan yaşandı. Her iki takımın da net pozisyonlar yakaladığı maçta kazanan taraf Beşiktaş oldu. Öte yandan mücadelede birçok ilk de yaşanmış oldu. İşte karşılaşmadan detaylar...

MAÇ SONUCU: Beşiktaş, kötü gidişe Dolmabahçe'de 'dur' dedi! Siyah - beyazlılar, Dolmabahçe'deki ilklerin gecesinde Salih Uçan ve Vincent Aboubakar ile Ankaragücü'nü devirdi...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaştı. İki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği karşılaşmada kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Salih Uçan ve 55. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Ankaragücü'nün tek sayısı ise 53. dakikada Sowe'dan geldi.

Bu skorun ardından 3 maçlık kazanamama serisine nokta koyan Beşiktaş, puanını 43'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Üst üste 3. yenilgisini alan Ankaragücü ise 22 puanla 15. basamakta yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta Başakşehir deplasmanında galibiyet arayacak. Ankaragücü ise Alanyaspor'u konuk edecek.

REDMOND'IN ŞUTU AZ FARKLA DIŞARIDA

cbd48b75-5ebd-4421-a9f7-f66e6480ecb1

Beşiktaş, maçın 21. dakikasında etkili geldi. Siyah - beyazlılar, rakip yarı alanda bir serbest vuruş kazandı. Topun başına Hadziahmetovic geçti. Bosnalı futbolcunun ceza sahasına yaptığı orta, savunmadan geri döndü. Yay üzerinde topla buluşan Nathan Redmond'ın vuruşu az farkla yandan dışarı gitti.

EMRE KILINÇ GOLE YAKLAŞTI

38e19556-7182-4fb4-8237-4ec077a7995c

Ankaragücü, Beşiktaş kalesini kontraatakla yokladı. Karşılaşmanın 28. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Emre Kılınç'ın soluna çektiği topa yaptığı vuruş, az farkla auta gitti.

KARAMBOLDEN GOL ÇIKTI: SALİH UÇAN

AA-20230305-30486117-30486104-BESIKTAS_MKE_ANKARAGUCU (Large)

İlk yarıda üstün oynayan taraf olan Beşiktaş, aradığı golü 40. dakikada buldu. Rakip yarı alanın solundan bir serbest vuruş kazanan siyah - beyazlılarda topun başına geçen Hadziahmetovic'in ceza sahası içine yaptığı orta sonrası karambol yaşandı. Altı pasta savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Salih Uçan'ın önüne düştü. Deneyimli futbolcu boşta kalan topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

GÖKHAN AKKAN, CENK TOSUN'A GEÇİT VERMEDİ

AA-20230305-30486117-30486091-BESIKTAS_MKE_ANKARAGUCU (Large)

Beşiktaş golden sonra da etkili oyununu sürdürdü. Siyah - beyazlılarda sol kanattan ceza sahası içine giren Nathan Redmond'ın dışarıya çıkardığı topa Cenk Tosun gelişine vurdu. Ağlara giden topu, kaleci Gökhan Akkan son anda ayaklarıyla çıkardı.

YİNE CENK, YİNE GÖKHAN! İKİ MÜKEMMEL HAREKET...

AA-20230305-30486117-30486093-BESIKTAS_MKE_ANKARAGUCU (Large)

Maçın 45. dakikasında yine sol kanattan gelen Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunu kaleci Gökhan Akkan çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

HATALAR SİLSİLESİ GOLÜ GETİRDİ: 1-1!

AA-20230305-30486117-30486108-BESIKTAS_MKE_ANKARAGUCU (Large)

Beşiktaş yarı alanına atılan uzun top sonrası kafayı kalecisi Mert Günok'a doğru vuran Masuaku'nun vuruşu kısa düştü. Araya giren Malcuit, hemen yanındaki arkadaşı Sowe'u gördü. Tecrübeli futbolcunun boş kaleye yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve Ankaragücü durumu 1-1'e getirdi.

ABOUBAKAR HEMEN CEVAP VERDİ! BİR İLK...

AA-20230305-30486117-30486112-BESIKTAS_MKE_ANKARAGUCU (Large)

Beşiktaş, Ankaragücü'nün golüne 2 dakika sonra yanıt verdi. Orta sahada topla buluşan Salih Uçan, derinlemesine attığı pasla Aboubakar'ı gördü. Rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Kamerunlu yıldızın köşeye sert vuruşu ağlarla buluştu ve siyah - beyazlılar, 2-1'lik üstünlük yakaladı. Vincent Aboubakar, attığı golle bu sezon Beşiktaş formasıyla ilk kez ağları sarsmış oldu.

SEDAT AĞÇAY'IN İLK MAÇI

6a6b1385ba36a2c818b91f19bfce1c83

Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan'ın görevden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sedat Ağçay, ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tepetaklak oldular! Yine gol yok, 'İstifa' tezahüratı...Tepetaklak oldular! Yine gol yok, 'İstifa' tezahüratı...
"Selfie çektikten sonra Ronaldo beni odasına davet etti" Yıldız ismin menajerinden açıklama geldi!"Selfie çektikten sonra Ronaldo beni odasına davet etti" Yıldız ismin menajerinden açıklama geldi!
Galatasaray mı, Beşiktaş mı derken kararını verdi! Galatasaray mı, Beşiktaş mı derken kararını verdi!
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Süper Lig Salih Uçan Vincent Aboubakar haberler ankaragücü beşiktaş son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to iyet başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."

Bursaspor-Amedspor maçında ortalık savaş alanına döndü! Süleyman Soylu: Açığa alındılar

Bursaspor-Amedspor maçında ortalık savaş alanına döndü! Süleyman Soylu: Açığa alındılar

Kılıçdaroğlu teklifimi duyunca hiddetlenip ayağa kalktı

Kılıçdaroğlu teklifimi duyunca hiddetlenip ayağa kalktı

Çok eleştirilmişti, görüntüler sonrası kayıtsız kalmadı! Ronaldo'dan afet bölgesine yardım uçağı

Çok eleştirilmişti, görüntüler sonrası kayıtsız kalmadı! Ronaldo'dan afet bölgesine yardım uçağı

Son gün bombası! G.Saray'dan Icardi'yi bile unutturacak transfer... Taraftar deliye dönecek!

Son gün bombası! G.Saray'dan Icardi'yi bile unutturacak transfer... Taraftar deliye dönecek!

Yıldız isim son maçına çıkıyor! "Annem kanser ayrılmak istiyorum"

Yıldız isim son maçına çıkıyor! "Annem kanser ayrılmak istiyorum"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.