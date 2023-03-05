MAÇ SONUCU: Beşiktaş, kötü gidişe Dolmabahçe'de 'dur' dedi! Siyah - beyazlılar, Dolmabahçe'deki ilklerin gecesinde Salih Uçan ve Vincent Aboubakar ile Ankaragücü'nü devirdi...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaştı. İki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği karşılaşmada kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Salih Uçan ve 55. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Ankaragücü'nün tek sayısı ise 53. dakikada Sowe'dan geldi.

Bu skorun ardından 3 maçlık kazanamama serisine nokta koyan Beşiktaş, puanını 43'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Üst üste 3. yenilgisini alan Ankaragücü ise 22 puanla 15. basamakta yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta Başakşehir deplasmanında galibiyet arayacak. Ankaragücü ise Alanyaspor'u konuk edecek.

REDMOND'IN ŞUTU AZ FARKLA DIŞARIDA

Beşiktaş, maçın 21. dakikasında etkili geldi. Siyah - beyazlılar, rakip yarı alanda bir serbest vuruş kazandı. Topun başına Hadziahmetovic geçti. Bosnalı futbolcunun ceza sahasına yaptığı orta, savunmadan geri döndü. Yay üzerinde topla buluşan Nathan Redmond'ın vuruşu az farkla yandan dışarı gitti.

EMRE KILINÇ GOLE YAKLAŞTI

Ankaragücü, Beşiktaş kalesini kontraatakla yokladı. Karşılaşmanın 28. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Emre Kılınç'ın soluna çektiği topa yaptığı vuruş, az farkla auta gitti.

KARAMBOLDEN GOL ÇIKTI: SALİH UÇAN

İlk yarıda üstün oynayan taraf olan Beşiktaş, aradığı golü 40. dakikada buldu. Rakip yarı alanın solundan bir serbest vuruş kazanan siyah - beyazlılarda topun başına geçen Hadziahmetovic'in ceza sahası içine yaptığı orta sonrası karambol yaşandı. Altı pasta savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Salih Uçan'ın önüne düştü. Deneyimli futbolcu boşta kalan topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

GÖKHAN AKKAN, CENK TOSUN'A GEÇİT VERMEDİ

Beşiktaş golden sonra da etkili oyununu sürdürdü. Siyah - beyazlılarda sol kanattan ceza sahası içine giren Nathan Redmond'ın dışarıya çıkardığı topa Cenk Tosun gelişine vurdu. Ağlara giden topu, kaleci Gökhan Akkan son anda ayaklarıyla çıkardı.

YİNE CENK, YİNE GÖKHAN! İKİ MÜKEMMEL HAREKET...

Maçın 45. dakikasında yine sol kanattan gelen Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunu kaleci Gökhan Akkan çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

HATALAR SİLSİLESİ GOLÜ GETİRDİ: 1-1!

Beşiktaş yarı alanına atılan uzun top sonrası kafayı kalecisi Mert Günok'a doğru vuran Masuaku'nun vuruşu kısa düştü. Araya giren Malcuit, hemen yanındaki arkadaşı Sowe'u gördü. Tecrübeli futbolcunun boş kaleye yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve Ankaragücü durumu 1-1'e getirdi.

ABOUBAKAR HEMEN CEVAP VERDİ! BİR İLK...

Beşiktaş, Ankaragücü'nün golüne 2 dakika sonra yanıt verdi. Orta sahada topla buluşan Salih Uçan, derinlemesine attığı pasla Aboubakar'ı gördü. Rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Kamerunlu yıldızın köşeye sert vuruşu ağlarla buluştu ve siyah - beyazlılar, 2-1'lik üstünlük yakaladı. Vincent Aboubakar, attığı golle bu sezon Beşiktaş formasıyla ilk kez ağları sarsmış oldu.

SEDAT AĞÇAY'IN İLK MAÇI

Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan'ın görevden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sedat Ağçay, ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı.

