MAÇ SONUCU: Beşiktaş, yeni yıla mutlu giriyor! Kartal, Adana Demirspor'u Arthur Masuaku ile yıktı...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaştı. Dolmabahçe'deki maçta her iki takım da büyük bir mücadele sergiledi. Birçok pozisyonun yaşandığı ve futbolseverlerin yüksek ilgi gösterdiği karşılaşmada kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golü 14. dakikada Arthur Masuaku kaydetti.

Bu skorun ardından iki maç aradan sonra kaznan Beşiktaş, puanını 26'ya yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Ligde 12 maç sonra yenilen Adana Demirspor ise 27 puanla 4. sırada yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Adana Demirspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.

MASUAKU FRİKİKTEN ATTI

Karşılaşmanın 14. dakikasında tehlikeli bir noktadan frikik kazanan Beşiktaş'ta topun başına Arthur Masuaku geçti. Siyah - beyazlıların sol bek oyuncusunun direkt kaleye yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

GULBRANDSEN NET FIRSATI KAÇIRDI

Mücadelenin 57. dakikasında gelişen Adana Demirspor atağında sol kanatta topla buluşan Henry Onyekuru, bekletmeden ceza sahası içine ortasını yaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Gulbrandsen'in vuruşu az farkla auta gitti.

YUSUF SARI OYUNA GİRDİ, DİREĞE NİŞANLADI

Mücadelenin 67. dakikasında Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil olan Yusuf Sarı'nın topla ilk buluşmasında yaptığı orta-şut karışımı vuruş üst direkten oyun alanına geri döndü.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 15. haftadaki Gaziantep FK maçının kadrosuna göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Orta sahada geçen haftaki Necip Uysal ve Atiba Hutchinson ikilisini değiştiren Güneş, iki futbolcunun yerine Josef de Souza ile Salih Uçan'ı görevlendirdi.

Defans hattında da değişiklik yapan tecrübeli teknik adam, Umut Meraş'ın yerine Arthur Masuaku'ya forma verdi.

JOSEF DE SOUZA GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Josef de Souza, Adana Demirspor maçıyla birlikte yeniden orta sahadaki görev bölgesine geçti.

Son olarak Galatasaray ile deplasmanda oynanan lig maçında forma giyen Josef, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Serik Belediyespor ve Şanlıurfaspor maçlarının yanı sıra geçen haftaki Gaziantep FK maçında da görev yapmamıştı.

DELE ALLI KULÜBEDE

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli, Adana Demirspor maçına da yedek kulübesinde başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor maçının 29. dakikasında oyundan alınan ve kulübeye gelirken taraftarların protesto ettiği Dele Alli, Galatasaray ve Gaziantep FK maçları sonrası Adana Demirspor maçında da on bir kişilik kadroya giremedi.

TAYYİP TALHA, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Beşiktaş'ın sezonun başlamasından sonra Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, ilk kez eski takımına karşı görev yaptı.

Siyah-beyazlı oyuncu, karşılaşma öncesi eski takım arkadaşlarıyla ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile hasret giderdi.

Tayyip Talha, sezonun ilk 5 haftasında Adana Demirspor'da görev yapmıştı.

