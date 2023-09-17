MAÇ SONUCU: Dev maçta Trabzonspor fırtınası! Bordo - mavililer, Beşiktaş'ı 3 golle geçti...

Son dakika haberleri: Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan ve temponun oldukça yüksek olduğu karşılaşmada kazanan taraf Trabzonspor oldu.

Papara Park'ta oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Paul Onuachu, 41. dakikada Anastasios Bakasetas ve 61. dakikada Edin Visca kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 9'a yükseltti ve 4. sırada yer buldu. Bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş ise 7 puanda kaldı ve 9. basamakta yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise Kayserispor'u konuk edecek.

GEDSON'UN AŞIRTMASI AZ FARKLA KAÇTI!

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını Beşiktaş geliştirdi. Siyah - beyazlılarda Ante Rebic'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Gedson Fernandes dar açıdan aşırtma bir vuruş denedi ancak şutu az farkla auta gitti.

YENİ TRANSFER ATTI, TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ!

Trabzonspor, ilk etkili atağında golümbuldu. Sol kanattan gelişen atakta Enis Bardhi'nin ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Paul Onuachu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu ve 29. dakikada takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

BAKASETAS FRİKİKTEN YAZDI: 2-0!

Müsabakanın ilk yarısı orta alan mücadelelerinin sıklığıyla devam ederken, bordo - mavililer rakip yarı alanın sağında 41. dakikada bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Anastasios Bakasetas, çok dar bir açıdan direkt olarak kaleyi düşündü ve kaleci Mert'in de hatası sonucunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0!

2012'DEN SONRA BİR İLK

Anastasios Bakasetas, Süper Lig'de Mayıs 2012'den (Olcan Adın) bu yana Beşiktaş'a frikik golü atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

MENDY UZAKLARDAN VURDU, DİREĞE TAKILDI!

İkinci golden sonra rakip yarı alanda daha çok yer alan Trabzonspor, 45+1. dakikada 3. gole çok yaklaştı. Beşiktaş savunmasından seken top, ceza sahası dışındaki Batista Mendy'nin önüne düştü. Fransız futbolcunun gelişine yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına geri döndü.

MERT GÜNOK, TREZEGUET'E GEÇİT VERMEDİ

Trabzonspor, 56. dakikada bir hızlı hücum fırsatı yakaladı. Edin Visca'nın kendi yarı alanından attığı pasla savunma arkasına hareketlenen Mahmoud Trezeguet'nin ceza sahasına girerek çektiği şutu kaleci Mert Günok kornere çeldi.

BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ!

Siyah - beyazlılar, 58. dakikada rakip yarı alanda bir serbest vuruş kazandı. Amir Hadziahmetovic'in ceza sahası içine doldurduğu topu Omar Colley tamamladı ve durumu 2-1'e getirdi. Ancak hakem Volkan Bayarslan, Colley'nin golden önce Eren Elmalı'ya faul yaptığını işaret etti ve filelere giden top geçersiz sayıldı.

TREZEGUET ASİSTİ YAPTI, VISCA '3-0' DEDİ!

Trabzonspor, farkı indirmek isteyen Beşiktaş'ın açıklarından yararlanmaya devam etti. Siyah - beyazlılarda Milot Rashica'nın kaptırdığı top sonrası sol kanatta büyük bir boşluk yakalayan Mahmoud Trezeguet, ceza sahası içindeki Edin Visca'yı gördü. Bosnalı yıldız, tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0'a getirdi.

BJELICA'DAN 3 FARKLI TERCİH

Trabzonspor, en son oynadığı Kasımpaşa maçı 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda yeni transferler Onuachu ve Mendy ilk kez forma giyerken, sakatlıktan dönen Eren Elmalı da tekrar formasına kavuştu. Kasımpaşa maçında görev yapan Enis Destan ve Larsen yedek kulübesinde yer alırken, Doğucan Haspolat, Westorlo Kulübüne transfer oldu.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Orsic, Hüseyin Türkmen ve Fernandez'in yanı sıra Pepe, Kourbelis, Umut Güneş, Kerem Şen ve Arif Boşluk takımda yer almadı.

PEPE KADROYA ALINMADI

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Nicolas Pepe, kadroda yer almadı.

Teknik direktör Nenad Bjelica, Fildişi Sahilli oyuncu için maç öncesi, "Pepe uzun süre takım antrenmanlarından uzak kaldığı için maç oynamadı. Hazır hale gelmesi için birkaç haftaya ihtiyacı var." açıklamasında bulundu.

Galatasaray maçında sakatlandıktan sonra son 2 karşılaşmada görev yapamayan Trezeguet, iyileşmesine rağmen yedek kulübesinde oturdu.

TRABZONSPOR'DA YENİ TRANSFERLER SAHADA

Trabzonspor'da yeni transferler Paul Onuachu, Batista Mendy, Berat Özdemir ve Umut Güneş, ilk kez maç kadrosuna alındı.

Onuachu ve Mendy ilk kez ilk 11'de forma giyerken, Berat Özdemir yedek kulübesinde yer aldı. Nicolas Pepe ve Umut Güneş ise maç kadrosuna alınmadı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta da son yapılan EMS Yapı Sivasspor maçı ilk 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği oldu.

Siyah-beyazlı takımda ailesindeki sağlık problemleri nedeniyle izin alıp Fransa'ya giden ve döndükten sonra tek antrenmana katılan Aboubakar yedek soyunurken, Cenk Tosun sakatlığının ardından bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Chamberlain ve Muleka, yedek kulübesinde yer alırken, Rebic ve Salih Uçan 11'de görev aldı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Trabzonspor taraftarları karşılaşmayı büyük ilgi göstererek stadyumu doldurdu.

Papara Park'ta satışa çıkarılan biletlerin tükenmesinin ardından maç günü satışa çıkarılan misafir tribün biletleri de kısa sürede satıldı.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereğince Beşiktaş taraftarlarının yer almadığı tribünlerde 40 bine yakın bordo-mavili taraftar takımını destekledi.

Trabzonspor sahaya "prostat kanserine karşı top sende" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

Maç öncesi Fas'ta yaşanan deprem, Libya'daki selde hayatını kaybedenler ve eski milli futbolcu Burhan Sargın anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Maç başlama anında taraftarlar A Milli Takım'da ağır eleştiri ve tepkilere maruz kalan Uğurcan Çakır'a destekte bulundu.

