MAÇ SONUCU: Fenerbahçe, Kadıköy'de Trabzonspor'u devirdi! Kanarya, şampiyonluk yarışında pes etmedi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana ve mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Michy Batshuayi, 58. dakikada Luan Peres ve 71. dakikada Enner Valencia kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı ise 81. dakikada Trezeguet'nin penaltısıyla geldi.

Bu skorun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 71 yaptı ve 2. sırada yer buldu. Son 4 müsabakada 3. kez yenilen Trabzonspor ise 48 puanla 8. basamakta yer aldı.

Fenerbahçe, gelecek haftayı hükmen galibiyet ile kapatacak. Trabzonspor ise Karagümrük'ü konuk edecek.

İŞTE ZİRVEDEKİ PUAN DURUMU

İLK TEHLİKE ARDA GÜLER'DEN!

Karşılaşmanın ilk etkili atağı Fenerbahçe'den geldi. Maçın 7. dakikasında rakip yarı alana yerleşen Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, sırtı dönük şekilde ceza sahası içinde topla buluştu. Belçikalı golcü, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında topun kontrolünü kaybetti ancak o sırada araya Arda Güler girdi. Genç yıldızın gelişine yaptığı vuruş kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

ASİST ARDA, GOL BATSHUAYI!

Müsabakaya baskılı başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 11. dakikada buldu. Rakip yarı alanda bulunan Arda Güler, şık bir çalımla rakibini ekarte etti ve derin pasla Michy Batshuayi'yi gördü. Belçikalı futbolcu, açısının daralmasına rağmen yaptığı vuruşla kaleci Uğurcan'ı mağlup etmeyi başardı ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

HAMSIK GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

Trabzonspor'un 31. dakikada sol kanattan gelişen atağında Edin Visca, ceza sahası içindeki Marek Hamsik'i gördü. Slovak yıldızın köşeye yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

LARSEN, SON ANDA GOLÜ ÖNLEDİ

Fenerbahçe, 33. dakikada çok etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta Diego Rossi'nin ceza sahasına yaptığı ortada top, Enner Valencia ile buluştu. Ekvadorlu golcünün gelişine vuruşunda son anda Larsen araya girdi ve meşin yuvarlak kornere gitti.

FIRTINA, NET FIRSATI KAÇIRDI!

Bordo - mavililer, 37. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Edin Visca'nın ortasında arka direğe açılan topa Larsen gelişine vurdu. Danimarkalı savunmacının şutu yan ağlarda kaldı.

ROSSI'NİN ŞUTU, YANDAN AZ FARKLA AUTA!

Sarı - lacivertliler, Trabzonspor atağının dönüşünde hızlı hücum fırsatı yakaladı. Arda Güler'in pasıyla savunma arkasına sarkan Michy Batshuayi, pozisyonunu kaybetti ve dışarıdaki Diego Rossi'yi gördü. Uruguaylı futbolcunun kontrolü sonrasında çektiği şut yandan az farkla auta gitti.

VALENCIA'NIN PLASESİNİ UĞURCAN ÇIKARDI

Fenerbahçe, 55. dakikada net bir fırsat yakaladı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Diego Rossi'nin pasıyla gelişine bir vuruş yapan Valencia'nın şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.

BATSHUAYI VE YİNE UĞURCAN!

Sarı - lacivertlilerin üst üste kornerler kazanadığı esnada Arda Güler, 57. dakikada topun başına geçti. Genç yıldızın ortasında iyi pozisyon alan Michy Batshuayi'nin kafa vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

GÜNEŞE KAR DAYANMADI! LUAN PERES: 2-0!

Fenerbahçe, ikinci yarıdaki baskılı oyununun meyvesini golle aldı. Sarı - lacivertlilerin deneyimli futbolcusu Miha Zajc, çalımlarla rakip yarı alana geçti. Ceza yayına kadar topla ilerleyen Sloven yıldız, sol kanattan ceza sahasına giren Luan Peres'i gördü. Brezilyalı savunmacının sert vuruşu üstten ağlarla buluştu ve Fenerbahçe, 58. dakikada 2-0 öne geçti.

FENERBAHÇE'DEN ENFES ATAK, VALENCIA'DAN HARİKA BİTİRİŞ!

Sarı - lacivertliler, maçın 71. dakikasında organize geldi. Rakip yarı alanda yapılan üste şık paslaşmaların ardından ceza sahasının solunda topla buluşan Enner Valencia, uzak köşeye yaptığı vuruşla ağları sarstı ve skoru 3-0'a getirdi.

TRABZONSPOR, PENALTIYLA FARKI 1'E İNDİRDİ

Trabzonspor, 80. dakikada bir penaltı kazandı. Maxi Gomez, Ferdi Kadıoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mahmoud Trezeguet, vuruşunda ağları buldu ve skoru 3-1'e getirdi.

JESUS'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, son oynadıkları Bitexen Giresunspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Giresunspor maçında ilk 11'de başlattığı isimlerden İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ı yedek soyundurdu.

Deneyimli çalıştırıcı, orta sahadaki bu isimlerin yerine ise Willian Arao ve Miha Zajc'a ilk 11'de görev verdi.

Kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Jesus, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Luan Peres'i oynattı. Orta ikilide Willian Arao ve Miha Zajc'a forma veren 69 yaşındaki Jesus, kanatları ise Arda Güler ile Diego Rossi'ye emanet etti. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Michy Batshuayi ile Enner Valencia'yı oynattı.

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Gustavo Henrique, Jayden Oosterwolde, Emre Mor, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Joao Pedro ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, zorlu müsabakada forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz, Ezgjan Alioski ve Nazım Sangare de teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı.



