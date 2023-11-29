MAÇ SONUCU: Galatasaray'dan Manchester United karşısında tarihi geri dönüş! Cimbom, galibiyeti kıl payı kaçırdı

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında kozlarını paylaştı. Oldukça yüksek bir tempoda ve tıklım tıklım dolu tribünlerin önünde oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı.

Rams Park'ta oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Galatasaray'ın gollerini 29 ve 62. dakikalarda Hakim Ziyech, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Manchester United'ın sayıları ise 11. dakikada Garnacho, 18. dakikada Bruno Fernandes ve 55. dakikada McTominay'den geldi.

Bu skorun ardından sarı - kırmızılılar, A Grubu'nda puanını 5'e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Manchester United ise 4 puanla son basamakta yer buldu.

Galatasaray, grubun son haftasında Kopenhag deplasmanına çıkacak. Manchester United ise Bayern Münih'i konuk edecek.

'CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ'

Karşılaşmanın ardından X'teki dünyaca ünlü spor hesabı B/R Football'dan yapılan paylaşım ise kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı. Gönderide sarı - kırmızılı taraftarların 'Welcome to hell (Cehenneme hoş geldiniz)' yazılı pankartı ve maç skoru bulundu.

Manchester United led Galatasaray 2-0 and 3-1.



It ended 3-3.



Welcome ???? pic.twitter.com/UJTXRW1Znb — B/R Football (@brfootball) November 29, 2023

İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN!

Galatasaray, maçın 4. dakikasında rakip kaleyi yokladı. Sarı - kırmızılıların geliştirdiği atakta kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Dries Mertens'in şutunu kaleci Andre Onana son anda kurtardı.

UNITED, İLK ATAĞINDA GOLÜ BULDU...

Konuk ekip Manchester United, ilk atağında 1-0 öne geçti... Organize gelişen pozisyonda ceza sahası içinde bulunan Hojlund, yay üzerindeki Bruno Fernandes'i gördü. Portekizli futbolcu da hemen solundaki Alejandro Garnacho'ya pasını aktardı. Çapraz açıda topla buluşan Garnacho, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

BRUNO FERNANDES UZAKLARDAN ATTI: 2-0...

Manchester United, 18. dakikada farkı 2'ye yükseltti. Sol kanattaki pas organizasyonu sonrası topla birlikte içe kat eden Bruno Fernandes'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve İngiliz temsilcisi 2-0 öne geçti.

ZIYECH'TEN MÜKEMMEL FRİKİK: 2-1 OLDU!

Galatasaray, 29. dakikada aradığı golü buldu! Sarı - kırmızılılar, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hakim Ziyech, kalecinin kapattığı köşeye çok sert bir vuruş yaptı ve Andre Onana'yı ters ayakta bırakarak skoru 2-1'e getirdi.

ZAHA VURDU, MAGUIRE SON ANDA ARAYA GİRDİ!

Sarı - kırmızılılar, beraberlik golü için rakip kaleye yüklenmeye devam etti. Sağ kanattan gelişen atakta rakibini çalımlayarak çizgiye inen Sacha Boey, içeriye ortasını yaptı. Savunmadan seken topu Torreira yay üzerinde karşıladı ve Zaha'ya aktardı. Fildişili yıldızın sert şutunda son anda araya Harry Maguire girdi ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

GALATASARAY ATTI, İPTAL EDİLDİ!

Galatasaray, 43. dakikada beraberliği yakaladı ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Lucas Torreira'nın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Mauro Icardi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

MANCHESTER UNITED, SKORU 3-1 YAPTI

Konuk ekip Manchester United, 54. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Sağ kanattan etkili gelen Wan-Bissaka'nın yerden ortasına kayarak vuran McTominay, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak farkı 2'ye yükseltti.

YİNE FRİKİK YİNE ZIYECH YİNE GOL: 3-2!

Galatasaray, 63. dakikada Hakim Ziyech ile yeniden skoru 3-2'ye getirdi. Rakip ceza sahasının solunda kazanılan serbest vuruşta topun başına yine Faslı yıldız geçti. Ziyech'in direkt kaleye vuruşunda Andre Onana'nın büyük hatası sonrası meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

GALATASARAY GERİ DÖNDÜ: KEREM!

Galatasaray, 71. dakikada geri döndü! Manchester United savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına girmeden yaptığı mükemmel vuruş ağları sarstı ve skor 3-3'e geldi.

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bir önceki resmi maça göre 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Angelino, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 4-0 kazandıkları Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Davinson Sanchez'den sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Buruk, savunmanın solunda oynayan Kazımcan ile sağ açıkta görev verdiği Barış Alper'i yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Sanchez'in yerine sakatlığını atlatan Abdülkerim'i, Kazımcan'ın yerine Angelino'yu, Barış Alper'in yerine ise Ziyech'i oynattı.

NELSSON YİNE YEDEK

Okan Buruk, Davinson Sanchez'in sakatlığında stoperde Kaan Ayhan'ı tercih etti.

Galatasaray'ın geçen sezon şampiyonluğunda önemli katkısı bulunan Victor Nelsson, Sanchez'in iyi performansının ardından yedeğe düştü. Sarı-kırmızılılar, stoper tandeminde Sanchez-Abdülkerim Bardakcı ikilisiyle mücadele etmeye başladı.

Ligdeki Alanyaspor mücadelesinde Abdülkerim'in sakatlığında Nelsson yerine Kaan Ayhan'ı oynatan Buruk, Sanchez'in yokluğunda yine Nelsson'u tercih etmedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4 maçta 1 kez ilk 11'de oynayan Nelsson, Süper Lig'de ise son 9 müsabakada sadece 1 kez ilk 11'e girebildi.

KEREM, KULÜBEDE BAŞLADI

Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu Alanyaspor maçının ardından Manchester United karşılaşmasında da yedek oturttu.

Son 2 sezondur takımın en istikrarlı futbolcularından Kerem, dinlenmek istediği için Alanyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giymedi. Kerem, Manchester United müsabakasında da yedekler arasında bekledi.

TARAFTARLARDAN KOREOGRAFİ

Galatasaray taraftarları müsabaka öncesi büyük bir koreografiye imza attı.

Taraftarlar, üç tribünü kapsayan koreografide güney tribününde büyük bir aslan görseli oluşturdu. Görselin altında "Cesaret içinizde kükrüyor" ifadesi yer aldı. Doğu tribününde ise İngilizce "Burası Sami Yen" ve "Cehenneme hoş geldiniz" ifadeleri oluşturuldu.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK TRİBÜNDE

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden takip etti.

Karşılaşma öncesinde Seyrantepe'ye gelen Bakan Bak, karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Son iki sezondur iç saha maçlarında RAMS Park'ı büyük oranda dolduran taraftarlar, Manchester United karşılaşmasında da tribündeki yerlerini aldı.

Seyrantepe'de yaklaşık 50 bin futbolsever karşılaşmayı takip etti.

YAĞMUR, ZEMİNİ AĞIRLAŞTIRDI

İstanbul'da 2 gündür etkili olan yağışlı hava RAMS Park'ın zeminini olumsuz etkiledi.

Birkaç gündür süren ve son 2 günde etkisini artıran yağmur nedeniyle zeminde yer yer su birikintileri oluştu. Gün içinde UEFA ve Galatasaray Kulübü yetkililerinin izlediği zeminde zaman zaman topla denemeler yapıldı.

TRİBÜNDE GAZZE MESAJLARI

Galatasaray taraftarı, yaklaşık 2 aydır İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'yi unutmadı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, içinde çocuk ve kadınların olduğu binlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze için tribünlere pankart astı. Pankartlarda, "Gazze'ye insan olan sahip çıkar" ve "Gazze'de İnsanlık ölüyor." ifadeleri yer aldı.





