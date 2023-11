MAÇ SONUCU: Galatasaray'dan Manchester United karşısında tarihi geri dönüş! Cimbom, galibiyeti kıl payı kaçırdı

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında kozlarını paylaştı. Oldukça yüksek bir tempoda ve tıklım tıklım dolu tribünlerin önünde oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı.

Rams Park'ta oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Galatasaray'ın gollerini 29 ve 62. dakikalarda Hakim Ziyech, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Manchester United'ın sayıları ise 11. dakikada Garnacho, 18. dakikada Bruno Fernandes ve 55. dakikada McTominay'den geldi.

Bu skorun ardından sarı - kırmızılılar, A Grubu'nda puanını 5'e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Manchester United ise 4 puanla son basamakta yer buldu.

Galatasaray, grubun son haftasında Kopenhag deplasmanına çıkacak. Manchester United ise Bayern Münih'i konuk edecek.

Karşılaşmanın ardından X'teki dünyaca ünlü spor hesabı B/R Football'dan yapılan paylaşım ise kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı. Gönderide sarı - kırmızılı taraftarların 'Welcome to hell (Cehenneme hoş geldiniz)' yazılı pankartı ve maç skoru bulundu.

Manchester United led Galatasaray 2-0 and 3-1.



It ended 3-3.



Welcome ???? pic.twitter.com/UJTXRW1Znb