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MAÇ SONUCU: Galatasaray rakip tanımıyor! Aslan, Giresunspor deplasmanında da kazandı ve seriyi 10 maça yükseltti!

28.01.2023 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bitexen Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan müsabakaya her iki takımın da taraftarları yoğun ilgi gösterdi. 90 dakika boyunca iki takımın da üst seviyede mücadele ortaya koyduğu maçta kazanan taraf 4-0'lık skorla Galatasaray oldu. Sarı - kırmızılılar, bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 10 maça yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İşte detaylar...

MAÇ SONUCU: Galatasaray rakip tanımıyor! Aslan, Giresunspor deplasmanında da kazandı ve seriyi 10 maça yükseltti!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bitexen Giresunspor, Galatasaray'ı konuk etti. İzleyenleri heyecana sürükleyen ve her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği karşılaşmada kazanan taraf Galatasaray oldu.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ı 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Dries Mertens, 61. dakikada Leo Dubois, 88. dakikada Milot Rashica VE 90+5. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 10. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 48'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Kazanamama serisi 5 maça çıkan Giresunspor ise 21 puanla 13. sırada yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta Hangikredi Ümraniyespor'u ağırlayacak. Giresunspor ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

ICARDI'NİN FÜZESİNİ ONURCAN ÇIKARDI

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Karşılaşmanın 9. dakikasında Giresunspor ceza alanına gönderilen uzun topu Barış Alper Yılmaz indirdi. Meşin yuvarlağın düştüğü yerde Mauro Icardi bekletmeden şutunu çekti. Kaleye yönelen topu Onurcan Piri son anda kornere çeldi.

BOEY, AZ FARKLA KAÇIRDI

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İlk yarıya etkili başlayan Galatasaray, yine kaleyi yokladı. 11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sacha Boey'in şutu az farkla auta gitti.

VAR UYARDI, PENALTI GELDİ! MAURO ICARDI ATAMADI...

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Müsabakanın 43. dakikasında ceza sahası içinde rakipleriyle mücadeleye giren Mauro Icardi yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, önce oyunu devam ettirdi ancak sonrasında VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye gitti. Monitörde incelemelerini tamamlayan Şimşek, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mauro Icardi'nin vuruşunu kaleci Onurcan Piri kurtardı ve meşin yuvarlak kornere gitti.

SAVUNMA BİR TÜRLÜ UZAKLAŞTIRAMADI, MERTENS AFFETMEDİ

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İlk devrenin sonuna doğru ataklarını sıklaştıran Galatasaray, 45+3. dakikada aradığı golü buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pası ile ceza alanına hareketlenen Mauro Icardi'nin şutunu savunma çizgiden çıkarmak istedi ancak uzaklaştırılmaya çalışılan top, kaleci Onurcan Piri'ye çarparak Dries Mertens'in önüne düştü. Belçikalı yıldızın vuruşu savunmaya da isabet ederek ağlarla buluştu ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

BAJIC NET POZİSYONDAN YARARLANAMADI

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İkinci yarının ilk etkili atağı Giresunspor'dan geldi. Ev sahibi ekibin 55. dakikada sağ kanattan gelişen atağında ceza sahası içine yapılan ortaya yükselen Riad Bajic'in yakın mesafeden kafa vuruşu takım arkadaşına çarparak auta gitti.

LEO DUBOIS'DAN MÜKEMMEL GOL

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Galatasaray, kalesinde üst üste pozisyonlar gördüğü anlarda ikinci golü bularak rahatladı. Müsabakanın 61. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Mauro Icardi, yay üzerindeki leo Dubois'yı gördü. Fransız futbolcunun ayak içiyle üst köşeye yaptığı vuruş fileleri sarstı ve sarı - kırmızılılar skoru 2-0'a getirdi.

RASHICA KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI!

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Mücadelenin 78. dakikasında hızlı hücum fırsatı yakalayan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Milot Rashica, bir rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası içine girdi ve vuruşunu yaptı. Rashica'nın şutunu kaleci Onurcan Piri kurtardı.

BU KEZ ATTI: RASHICA!

Giresunspor'un hazırlık pası yaptığı esnada araya giren Milot Rashica, ceza sahasına kadar girdi ve şutunu çekerek topu ağlarla buluşturdu: 3-0!

YUNUS AKGÜN, SKORU TAYİN ETTİ

Üçüncü golün ardından da ataklarına devam eden Galatasaray, rakip kaleyi yine abluka altına aldı. Ceza sahası içine yapılan orta sonrası seken top, Yunus Akgün'ün önüne düştü. Genç futbolcunun sağına çekip yaptığı vuruş filelere gitti ve skor 4-0'a geldi.

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