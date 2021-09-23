MAÇ SONUCU | Torino 1-1 Lazio

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakibi Lazio, Torino Olimpiyat Stadı'nda Torino'ya konuk oldu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi takım, 76. dakikada Marco Pjaca ile 1-0 öne geçti.

Maçın son anlarına girilirken penaltı atışı kazanan konuk ekipte Ciro Immobile, 90+1. dakikada penaltı atışını gole çevirdi ve maça eşitlik geldi. Immobile'nin golüyle Lazio, son dakikalarda mağlup olmaktan kurtuldu.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da 1'er puana razı oldu.

Bu sonuçla Lazio, 8 puanla 7. sırada yer aldı.

Torino ise 7 puanla 10. basamakta yer buldu.

LİDER NAPOLİ KAYIPSIZ GİDİYOR

Ligde sezona son yılların en iyi girişlerinden birini yapan Napoli, Sampdoria ile deplasmanda yaptığı mücadeleyi 4-0 kazandı.

Bu sonuçla ligde çıktığı 5. maçında 5. galibiyetini alan Napoli, 15 puanla liderliğini sürdürdü.

