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MAÇ SONUCU: Trabzonspor, Başakşehir'i Bakasetas ile devirdi! Volkan Babacan'ın büyük hatası, bordo - mavililere galibiyeti getirdi...

14.01.2023 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve izleyenleri büyük heyecana sürükleyen maçta kazanan taraf, 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu. Temponun oldukça yüksek olduğu karşılaşmada bordo - mavililere galibiyeti getiren golü Anastasios Bakasetas kaydetti. İşte maçtan detaylar...

MAÇ SONUCU: Trabzonspor, Başakşehir'i Bakasetas ile devirdi! Volkan Babacan'ın büyük hatası, bordo - mavililere galibiyeti getirdi...

Son dakika haberleri: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. 90 dakikası nefes kesen ve birçok pozisyona sahne olan maça bordo - mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Büyük heyecanın yaşandığı ve temponun oldukça yüksek olduğu karşılaşmada kazanan taraf Trabzonspor oldu.

Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 21. dakikada Anastasios Bakasetas kaydetti.

Bu skorun ardından son 5 maçında 3. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 32'ye yükseltti ve 6. sırada yer buldu. 4 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Başakşehir ise 34 puanla 3. sırada kaldı.

Trabzonspor, gelecek hafta İstanbulspor'u ağırlayacak. Başakşehir ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

BAKASETAS VURDU, VOLKAN BABACAN'IN HATASI GOLÜ GETİRDİ

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Karşılaşmanın 21. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Anastasios Bakasetas, sırtı kaleye dönük şekilde kontrol ettiği meşin yuvarlağa bir anda dönerek vurdu. Kaleci Volkan Babacan; üzerine gelen topu bloke etmek isterken, elleri ve bacaklarının arasından kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Bu golle birlikte Trabzonspor 1-0 öne geçti.

TOUBA'NIN KAFASI DİREKTEN DÖNDÜ

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İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ve beraberlik için Trabzonspor kalesine yüklenen Başakşehir, mücadelenin 65. dakikasında gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Ahmed Touba'nın kafa vuruşu, üst direkten oyun alanına geri döndü. Trabzonspor savunması, dönen topu uzaklaştırdı.

BARTRA, RÖVEŞATAYI SON ANDA ÖNLEDİ

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Müsabakanın 74. dakikasında gelişen Başakşehir atağında ceza sahası içine yükseltilen topu yine Ahmed Touba takip etti. 24 yaşındaki futbolcunun röveşata denemesi kaleye doğru yönelirken, son anda Marc Bartra araya girdi ve kafasıyla topu kornere gönderdi.

TRABZONSPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK

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Trabzonspor, geçen hafta 5-0 kaybettiği Corendon Alanyaspor maçına göre ilk 11'de 5 farklı oyuncu ile sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın savunmasında cezalı Vitor Hugo'nun yerine Stefano Denswil, sakatlığı bulunan Jean Philippe Gbamin'in yokluğunda ise Marc Bartra görev yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Jens Stryger Larsen'in yerine Bruno Peres'i, Naci Ünüvar'ın yerine ise Djaniny Semedo'yu tercih etti. Santrforda ise cezası biten Maxi Gomez formasına kavuşurken Umut Bozok, yedek kulübesinde yer aldı.

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Edin Visca, Dorukhan Toköz, Gbamin ve Serkan Asan ile kart cezalısı Vitor Hugo, forma giyemedi.

DJANINY GERİ DÖNDÜ

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Trabzonspor'da Djaniny Semedo, 10 maç aradan sonra ilk 11'de görev yaptı.

En son ligin 7. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçın ilk 32 dakikasında görev yapan forvet oyuncusunun ilk 11 hasreti, Medipol Başakşehir maçıyla sona erdi.

BRUNO PERES, 266 GÜN SONRA İLK 11'DE

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Geçen sezon ligin 34. haftasında 23 Nisan 2022'de oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan ve aşil tendonu yırtığı nedeniyle sezonu kapatarak ameliyat edilen Bruno Peres, 266 gün sonra sahalara döndü.

Sakatlığı düzeldikten sonra lisans işlemleri gerçekleştirilen Peres, savunmanın sağında Larsen'in yerine görev yaptı. Bordo-mavili kulüp de maç öncesi Peres için hoş geldin mesajı içeren bir video yayımladı.

Videoda Peres'in şu ifadelerine yer verildi:

"Zor bir dönemdi. 6 aylık uzun bir süreçti. Bütün bu olanlardan sonra karnımızda yine kelebeklerin uçuşması, tekrar saha içinde olabilme heyecanı, taraftarları hissedebilmek, stadın atmosferini koklayabilmek, çok önemli şeyler. Çok özledim, saha içinde olduğum o an eşsiz bir an. En sevdiğiniz, aşık olduğunuz şeyi tekrar yapabilmek çok önemli. Beni de çok mutlu ediyor. Geri dönebildiğim için mutluyum. Çok güzel, tarifi olmayan bir duygu. Sadece benim hissedebildiğim ve anlatabileceğim bir duygu. Daha önce de söylediğim gibi takım arkadaşlarıma yardımcı olabilme ve hedeflerimize ulaşabilme yolculuğuna devam edebilmek için olumlu bir sonuç almayı umuyorum."

ABDULLAH AVCI'YA DESTEK

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Trabzonspor taraftarı, teknik direktör Abdullah Avcı'ya desteklerini sürdürdü.

Corendon Alanyaspor maçı sonrası görevinden istifa edebileceği şeklinde söylemlerin ardından taraftarlar, deneyimli teknik adama destek vermeye devam etti.

Taraftarlar, maç öncesi tribüne 'İnadına Abdullah Avcı', 'Avcı olana yol dayanmaz, Avcı koşarken asla yorulmaz' yazılı pankart astı.

Bu arada Trabzonspor, 'Enerji Verimliliği Haftası kutlu olsun' yazılı pankartla sahaya çıktı.

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