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En az dört çocuklu anneler vergiden muaf tutulacak

BBC BBC
11.02.2019 09:42 | Son Güncelleme

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dört ya da daha fazla çocuğu olan annelerin ömür boyu gelir vergisinden muaf tutulacağını açıkladı.

En az dört çocuklu anneler vergiden muaf tutulacak

Macaristan'da doğan çocukların sayısını artırmak için bu adımı attıklarını açıklayan Orban, böylece ülkesinin geleceğinin göçmenlere bağımlı kalmayacağını belirtti.

Açıklanan diğer adımlar arasında üç çocuğu olduğu anda kesilmek üzere genç çiftlere faizsiz 36 bin dolar değerinde kredi sağlanması yer alıyor.

Orban, Batı'da doğum oranının düşmesine yönelik umudun göçe bağlandığını ancak Macaristan'da durumun böyle olmayacağını vurguladı:

"Düşen her çocuk sayısı için yerine birinin geldiği ve böylece rakamların iyi olacağı belirtiliyor. Ancak Macar halkı farklı düşünüyor. Bizim rakamlara ihtiyacımız yok, bizim Macar çocuklara ihtiyacımız var."

Orban'ın ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdiği sırada ülkenin başkenti Budapeşte'de yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla hükümetine karşı protesto gösterileri düzenlendi.

DOĞURGANLIK HIZI DÜŞÜK

Macar liderin konuşmasına en büyük alkış, doğum oranını yükseltmek için açıkladığı yedi maddelik planı sırasında geldi.

Hükümetinin planları arasında ayrıca önümüzdeki üç yıl içinde 21 bin kreşin açılması, ülkenin sağlık sistemi için ekstra 2,5 milyar dolar harcanması, konut yardımlarının verilmesi ve yedi koltuklu araba alanlara devlet yardımının sağlanması yer alıyor.

Macaristan'ın nüfusu her yıl 32 bin kişi azalıyor.

Bir kadının hayatı boyunca doğurduğu çocuk sayısını hesaplayan doğurganlık oranının ortalaması Avrupa Birliği'nde 1,58 iken bu rakam Macaristan'da 1,45.

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan dört çocuk anne vergi muafiyeti

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