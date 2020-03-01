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Macaulay Culkin: Michael Jackson kimseyi taciz etmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 13:39 | Son Güncelleme

Bir dönemin çocuk yıldızı Macaulay Culkin, Michael Jackson’ın iddia edildiği gibi çocuk istismarcısı olmadığını dile getirdi. Culkin, efsane sanatçı için, "Michael Jackson kimseyi taciz etmedi" ifadelerini kullandı.

Macaulay Culkin: Michael Jackson kimseyi taciz etmedi

ABD’li oyuncu Macaulay Culkin, Esquaire dergisinin mart sayısına konuştu. Evde Tek Başına serisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Culkin, 10 yaşındayken birlikte projelere imza attığı Michael Jackson’ın hakkında ortaya atılan çocuk istismarı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

39 yaşındaki oyuncu, “O bana kesinlikle bir şey yapmadı. Onun kimseye yanlış bir davranışta bulunduğunu görmedim” dedi.

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Jackson ile aralarında 22 yaş fark bulunan Culcin, “Leaving Neverland belgeselinin ardından, bilhassa meselenin alevlenme noktasına geldiği böyle bir zamanda bir şeyleri saklamak için hiçbir nedenim olamaz. Michael bu hayattan göçüp gitti. O hiçbir şey yapmadı” diye konuştu.

Michael Jackson hakkında cinsel istismar iddiaları ortaya atılmış ve bu iddiaları konu alan Leaving Neverland belgeseli tüm dünyada geniş yankı bulmuştu.

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michael jackson, Macaulay Culkin,

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