MacBook klavyeleri için makas tasarımı geliyor

Apple’ın çok ince bir profile sahip olan kelebek klavyelerinin altındaki mekanik kısım da son derece ince. Bu nedenle klavyenin tuşları arasına kaçan tozlar klavyelerin sık sık bozulmasına neden oluyordu. Apple da uzun zamandır, teknik servislerini dolduran bozulmuş kelebek klavyelere bir çözüm arıyordu.

Scissor-switch tasarımı adını alacak olan yeni nesil klavyelerde cam fiber materyali kullanılacak. Bu materyal tuşların daha sağlam ve daha konforlu olmasını sağlayacak. ve yerinden çıkarılırken kırılmayı da zorlaştırılacak.

Bu yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak MacBook’larda kullanılacak olan yeni klavyeler ardından 2020’de piyasaya sunulacak yeni model MacBook’larla beraber kullanılmaya devam edecek.

Apple, meraklıları için yine bazı modellerinde kelebek tasarımı klavyeleri kullanmaya devam edebilir ancak uzun vadede kelebek klavyelerini tamamen ortadan kaldırmayı planlıyor.

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