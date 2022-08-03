Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Maceracı anne açıkladı! ''Sosyal medyada tanıştığım yabancılar için bebek doğurdum''

Maceracı anne açıkladı! ''Sosyal medyada tanıştığım yabancılar için bebek doğurdum''

03.08.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sosyal medya fenomeni olan Samantha Mathews, Instagram üzerinden ilginç bir talep aldı. Hiç tanımadığı bir çiftin kendisinden bebekleri için taşıyıcı annelik yapmasını istemeleri üzerine bunu değerlendiren Mathews, aileye yardımcı olmak istediğine karar verdi. Genç kadın, taşıyıcı annelik sürecini ve sonrasını anlattı.

Maceracı anne açıkladı! ''Sosyal medyada tanıştığım yabancılar için bebek doğurdum''

440.000'den fazla takipçisi olan bir influencer olan Samantha Mathews, Instagram üzerinden bir çiftin kendisine taşıyıcı annelik teklif etmesi üzerine şaşkına döndü. Bir mesajla tanıştığı yabancılar için, bunu yapmak istediğine karar veren genç kadın, hamilelik sürecini ve sonrasında olanları paylaştı.

''MACERAYA HAZIRIZ''

GEBE

31 yaşındaki Mathews, çift için sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdikten birkaç gün sonra yaptığı açıklamada ''Kocam ve ben her zaman maceraya hazırız. Ve bu ödüllendirici bir maceraydı." diye açıkladı.İlk kez taşıyıcı annelik yapan genç kadına, çift tarafından yaklaşık 40.000 dolar ödendi.

Bu nasıl bağımlılık? Taşıyıcı anne olma bağımlılığı yaşayan kadın 10. çocuğunu kucağına almak istiyorBu nasıl bağımlılık? Taşıyıcı anne olma bağımlılığı yaşayan kadın 10. çocuğunu kucağına almak istiyor

SEBEBİNİ AÇIKLADI

DOĞUM3

O ve 34 yaşındaki eşi Dan, süreç boyunca beklenmedik yolculuklarının her adımını belgelediler. Genç kadın milyonlarca beğeni alan bir Tiktok gönderisinde ''Hamileliği sevdiğim ve garip bir şekilde emeği sevdiğim için, 'Bunu başka biri için yapalım' diye karar verdim'' diyerek neden bunu yapmak istediğini anlattı.

Ailenin ona ulaşmasının nedeni, daha önce taşıyıcı annelik yapacağına dair bir gönderi paylaşmış olmasıydı. Ancak çiftin doğal yolla bebek sahibi olması üzerine bu hiç gerçekleşmemişti.

Eşcinsel baba, taşıyıcı annenin dünyaya getirdiği çocuğunu evlat edinebilecekEşcinsel baba, taşıyıcı annenin dünyaya getirdiği çocuğunu evlat edinebilecek

BEBEĞİ GÖRMEDİ

HASTANE

Tek seferde başarılı bir şekilde gerçekleşen embriyo naklinin ardından, sağlıklı bir gebelik geçiren Mathews, bebeği sağlıkla dünyaya getirdi. Doğumun ertesi gününe kadar bebekle hiçbir şekilde temas etmedi ve biyolojik anneyle birbirlerine alışmaları için onlara fırsat verdi.

TOPARLANIYOR

AİLE1

Hamilelik sürecinde kendi çocuklarına da durumu olduğu gibi izah ettiğini açıklayan Mathews, çocuklarının bebeği kendi anne ve babasıyla görünce durumu daha da kanıksadıklarını anlattı. Genç kadın şimdi, kendini toparlamak için ailesiyle uzun bir karavan tatilinde.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evlatlıktı ama Kraliyet ailesinden geldiğinden habersizdi!Evlatlıktı ama Kraliyet ailesinden geldiğinden habersizdi!
Esra ve Emel kardeşlerin feci sonu! Iraklı sevgili...Esra ve Emel kardeşlerin feci sonu! Iraklı sevgili...
Kız kıza tatile bikinisinin dekoltesi damga vurduKız kıza tatile bikinisinin dekoltesi damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
gebelik taşıyıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Boşanma partisi için ayarladığı üstsüz garsondan ertesi gün...

Boşanma partisi için ayarladığı üstsüz garsondan ertesi gün...

''Eski eşim, sevgilim ve 3 çocuğumla karavanda yaşıyorum!''

''Eski eşim, sevgilim ve 3 çocuğumla karavanda yaşıyorum!''

Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu! “Yürüyemedim”

Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu! “Yürüyemedim”

60 cm'lik bisepleriyle fenomen olmuştu! 55. yaş gününde öldü

60 cm'lik bisepleriyle fenomen olmuştu! 55. yaş gününde öldü

İlginizi Çekebilir

Evlatlıktı ama Kraliyet ailesinden geldiğinden habersizdi!

Evlatlıktı ama Kraliyet ailesinden geldiğinden habersizdi!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Lezbiyen çift spermleri topladı! “Kokteyl yarattık”

Lezbiyen çift spermleri topladı! “Kokteyl yarattık”

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.