Maceracı anne açıkladı! ''Sosyal medyada tanıştığım yabancılar için bebek doğurdum''

440.000'den fazla takipçisi olan bir influencer olan Samantha Mathews, Instagram üzerinden bir çiftin kendisine taşıyıcı annelik teklif etmesi üzerine şaşkına döndü. Bir mesajla tanıştığı yabancılar için, bunu yapmak istediğine karar veren genç kadın, hamilelik sürecini ve sonrasında olanları paylaştı.

''MACERAYA HAZIRIZ''

31 yaşındaki Mathews, çift için sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdikten birkaç gün sonra yaptığı açıklamada ''Kocam ve ben her zaman maceraya hazırız. Ve bu ödüllendirici bir maceraydı." diye açıkladı.İlk kez taşıyıcı annelik yapan genç kadına, çift tarafından yaklaşık 40.000 dolar ödendi.

SEBEBİNİ AÇIKLADI

O ve 34 yaşındaki eşi Dan, süreç boyunca beklenmedik yolculuklarının her adımını belgelediler. Genç kadın milyonlarca beğeni alan bir Tiktok gönderisinde ''Hamileliği sevdiğim ve garip bir şekilde emeği sevdiğim için, 'Bunu başka biri için yapalım' diye karar verdim'' diyerek neden bunu yapmak istediğini anlattı.

Ailenin ona ulaşmasının nedeni, daha önce taşıyıcı annelik yapacağına dair bir gönderi paylaşmış olmasıydı. Ancak çiftin doğal yolla bebek sahibi olması üzerine bu hiç gerçekleşmemişti.

BEBEĞİ GÖRMEDİ

Tek seferde başarılı bir şekilde gerçekleşen embriyo naklinin ardından, sağlıklı bir gebelik geçiren Mathews, bebeği sağlıkla dünyaya getirdi. Doğumun ertesi gününe kadar bebekle hiçbir şekilde temas etmedi ve biyolojik anneyle birbirlerine alışmaları için onlara fırsat verdi.

TOPARLANIYOR

Hamilelik sürecinde kendi çocuklarına da durumu olduğu gibi izah ettiğini açıklayan Mathews, çocuklarının bebeği kendi anne ve babasıyla görünce durumu daha da kanıksadıklarını anlattı. Genç kadın şimdi, kendini toparlamak için ailesiyle uzun bir karavan tatilinde.

